Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy bmw w Szczecinie

Cofając swoje bmw uderzył w inny samochód. Gdy wsiadł z auta, wszystko stało się jasne - był pijany. Na szczęście na miejscu znalazł się świadek, który uniemożliwił mu dalszą jazdę.

Wszystko rozegrało się na jednej ze stacji paliw w Szczecinie. Przypadkowy świadek zauważył, że kierowca bmw podczas manewru cofania uderzył swoim autem w inny, prawidłowo zaparkowany samochód. Mężczyzna wysiadł, żeby obejrzeć uszkodzenia i swoim dalszym zachowaniem nie pozostawił już cienia wątpliwości - był pod wpływem alkoholu.

Świadek postanowił zareagować. Odebrał kluczyki pijanemu kierowcy i wezwał policję. Na miejscu mundurowi sprawdzili trzeźwość zatrzymanego mężczyzny.

- Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. To był jednak początek problemów mężczyzny. Podczas interwencji okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a jego pojazd nie jest dopuszczony do ruchu ze względu na brak ważnych badań technicznych - informują funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Policjanci chwalą świadka zdarzenia za szybką i zdecydowaną reakcję oraz podkreślają, że dzięki niej sprawca nie uniknie teraz odpowiedzialności za popełnione czyny.

