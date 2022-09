Pod Gryficami powstanie ogromny park rozrywki

Grupa Hosso ogłosiła, że w gminie Brojce w pobliżu Gryfic wybuduje ogromny park rozrywki, który ma przyćmić nawet Energylandię. Inwestycję zaplanowano na 40-hektarowej działce w Brojcach.

„Stało się! Ponad 2 lata pracy urzędu, rozmów i uzgodnień zaowocowało ostateczną decyzją o budowie Rodzinnego Parku Rozrywki Hossoland w gminie Brojce. Park położony tuż przy drodze S6, na 40 ha gruncie będzie podzielony na 4 strefy tematyczne. Budowa zgodnie z założonym harmonogramem ma potrwać niespełna 2 lata. Podczas uroczystości inauguracji inwestycji i wmurowania kamienia węgielnego podpisałem porozumienie, które gwarantuje mieszkańcom gminy Brojce preferencje w zakresie ceny wstępu do parku: płatność za pierwsze wejście do parku to 1 zł, każde kolejne z 75-procentową zniżką”, poinformował na FB Michał Zinowik, wójt gminy Brojce.

Władze gminy zapewniają, że w parku rozrywki będzie pracować ponad 300 osób. Inwestycja to także dochody budżetowe i impuls dla lokowania kolejnych inwestycji w Brojcach.

Projekt zrealizuje Grupa Hosso zarządzająca wieloma galeriami handlowymi w Zachodniopomorskiem. Otwarcie obiektu zaplanowano na wiosnę 2024 roku. W parku oprócz kilkudziesięciu atrakcji dla całych rodzin znajdą się restauracje i sklepy.

(rj)