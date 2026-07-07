Początek zmian w miejskiej komunikacji

Stargard kupił 11 zeroemisyjnych autobusów. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Stargard postawił na nowoczesny i ekologiczny transport. Na ulice miasta wyjechały w minionym tygodniu pierwsze autobusy elektryczne, które rozpoczęły regularne kursy na liniach komunikacji miejskiej. To pierwszy etap wprowadzania nowo zakupionego taboru, który w najbliższych tygodniach będzie sukcesywnie powiększany.

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Pierwsze trzy autobusy zaczęły obsługiwać linie nr 7, 10 i 15. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zapowiada, że wraz z dostawami kolejnych autobusów elektrycznych będą one kierowane również na następne trasy.

Miasto nabyło 11 nowych, ekologicznych pojazdów. Kupiono je w ramach projektu „Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Stargard: zakup 11 sztuk autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania”. Nowy tabor MPK jest przyjazny dla środowiska naturalnego, zeroemisyjny. Autobusy są klimatyzowane, ciche, niskopodłogowe i przystosowane m.in. do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z udogodnień skorzystają pasażerowie poruszający się na wózkach inwalidzkich oraz rodzice podróżujący z wózkami dziecięcymi. W ramach przedsięwzięcia kupiono też sześć dwustanowiskowych ładowarek mobilnych do szybkiego ładowania. Autobusy kosztowały blisko 34,5 mln zł, w tym nieco ponad 24,7 mln zł wyniosło dofinansowanie unijne.

Wprowadzenie elektrycznych autobusów to część długofalowej strategii modernizacji komunikacji miejskiej.

– To pierwszy krok w kierunku bardziej zielonej komunikacji miejskiej – informuje MPK Stargard.- Kolejne autobusy elektryczne będą stopniowo pojawiać się na następnych liniach, zapewniając pasażerom większy komfort podróżowania i wspierając działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Stargardzie. ©℗

(w)

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