Pobiegli, aby pokazać czym jest autyzm [GALERIA]

Blue Power Run to wydarzenie organizowane każdego roku. W sobotę odbyło się po raz piąty. Bieg ma na celu integrację społeczeństwa z osobami z autyzmem, a tym samym zwiększenie świadomości na temat autyzmu. Uczestnikiem biegu może być każdy mieszkaniec Szczecina i okolic. Organizatorzy chcą pokazać, na czym polega autyzm oraz że osoby z autyzmem są ludźmi, którzy – tak jak my – potrzebują przyjaźni, akceptacji i kontaktu ze światem. Tegoroczna edycja odbyła się przy Arkonce, a długość biegu zależała od kategorii wiekowej. Najpierw startowały dzieci. Do biegu zgłosiło się ponad 150 osób, jednak udział mogli wziąć również uczestnicy wcześniej niezarejestrowani. Organizatorem Blue Power Run jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem Sense.

Fot. Agata JANKOWSKA

