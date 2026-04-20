Autyzm – Spektrum Możliwości. „Dziękujemy za to, że widzicie w nas przede wszystkim ludzi, a nie trudności”

14 kwietnia br. w Warnkowie (gmina Nowogard) odbyła się III Zachodniopomorska Konferencja poświęcona autyzmowi, która zgromadziła specjalistów, rodziców oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się wsparciem osób w spektrum autyzmu (ASD).

Wydarzenie stało się przestrzenią wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy lekarzami, psychologami, terapeutami, pedagogami oraz mediatorami sądowymi. W konferencji udział wzięli uznani prelegenci zajmujący się diagnozą i terapią autyzmu, a także liczni goście, w tym dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz samorządowcy z powiatów łobeskiego i goleniowskiego. Konferencję otworzyły Katarzyna Tyza i Aleksandra Klimaszewska, podkreślając znaczenie dialogu, współpracy i budowania relacji. Spotkanie poprowadzili Paweł Pałka oraz Paweł Biernacki.

Słowa pełne odwagi i wdzięczności

Najbardziej poruszającym momentem konferencji było wystąpienie Aleksandra Majera – chłopca w spektrum autyzmu, który zwrócił się do zgromadzonych oraz do dyrektor swojej szkoły Magdaleny Szewc, wręczając jej statuetkę anioła.

- Szanowni państwo, pani dyrektor, drodzy nauczyciele, nie zawsze potrafię mówić długo i nie zawsze łatwo jest mi wyrazić to, co czuję, ale dziś chcę spróbować – w swoim imieniu oraz w imieniu moich kolegów i koleżanek. Dziękujemy za to, że widzicie w nas przede wszystkim ludzi, a nie trudności. Za cierpliwość, gdy świat bywa dla nas zbyt głośny i zbyt szybki. Za wyrozumiałość, kiedy potrzebujemy więcej czasu oraz za empatię w chwilach, gdy trudno nam nazwać własne emocje – powiedział Aleksander Majer. – Dziękujemy za wsparcie i terapię, które pomagają nam lepiej rozumieć świat i samych siebie. Za stworzenie miejsca, w którym możemy być sobą – bez wstydu i lęku. To tutaj czujemy się akceptowani i ważni. Nasza szkoła pokazuje nam, że spektrum to także możliwości, że każdy z nas ma swoją drogę – i że ta droga ma sens. Dlatego w imieniu moich koleżanek i kolegów wręczam Pani Dyrektor tego anioła – symbol wdzięczności, rozwoju i wielkiego serca.

Proste, ale niezwykle głębokie słowa Aleksandra wywołały ciszę, a następnie gromkie brawa. Wiele osób nie kryło wzruszenia. Wystąpienie Olka stało się symbolem całej konferencji – przypomnieniem, że autyzm to nie etykieta ani definicja medyczna, lecz przede wszystkim człowiek, jego godność, emocje i potrzeba akceptacji. Duże uznanie zdobył także występ taneczny wychowanków „Sensori”. Dzieci zaprezentowały przygotowany układ z ogromnym zaangażowaniem i radością, a publiczność nagrodziła ich owacją.

Medycyna musi nadążyć za potrzebami

Jednym z głównych punktów konferencji było wystąpienie dr. Krzysztofa Mojdyły z Gdańska. Lekarz z 27-letnim doświadczeniem zawodowym, od kilku lat zajmuje się przede wszystkim chorobami neurologicznymi, w tym autyzmem i zaburzeniami neurorozwojowymi. Jego wykład wzbudził ogromne zainteresowanie – po zakończeniu wystąpienia uczestnicy długo ustawiali się w kolejce, by zadać pytania o najnowsze możliwości medycyny.

– Problemy osób w spektrum mają charakter interdyscyplinarny. To nie tylko psychologia czy pedagogika. Mówimy o neurologii, immunologii, funkcjonowaniu jelit, metabolizmie, niedoborach. Leczenie powinno obejmować różne dziedziny medycyny i być prowadzone w sposób skoordynowany – podkreślił dr Krzysztof Mojdyło. – W Polsce nadal brakuje odpowiedniego podejścia medycznego do dzieci w spektrum autyzmu. Jest dużo wsparcia psychologicznego, terapii integracji sensorycznej, zajęć terapeutycznych. To bardzo ważne. Jednak wciąż zbyt mało mówi się o kompleksowej opiece medycznej. Polska ochrona zdrowia nie jest jeszcze w pełni przygotowana do leczenia dzieci i dorosłych w spektrum autyzmu.

Lekarz mówił również o znaczeniu współpracy z dietetykiem klinicznym, który rozumie specyfikę funkcjonowania dziecka autystycznego. – Odpowiednio prowadzona dieta, wsparcie metaboliczne i naukowo opracowana suplementacja mogą znacząco poprawić jakość życia. Dziecko w spektrum ma prawo do radości, do komfortu funkcjonowania – dodał. – Kluczowa jest też edukacja rodziców. Powinni rozumieć przynajmniej część problemów zdrowotnych swoich dzieci. Świadomy rodzic staje się rzecznikiem swojego dziecka w systemie ochrony zdrowia.

Rodzic jako rzecznik praw dziecka

O społecznym i prawnym wymiarze wsparcia mówiła Wioletta Stefańska – mediator sądowy, wpisana na listę Sądu Okręgowego w Szczecinie. Jej wykład pt. „Rodzic jako rzecznik praw dziecka – jak być skutecznym w rozmowie i zarazem opiekunem dziecka” był jednym z najbardziej praktycznych wystąpień.

Wioletta Stefańska wyjaśniła, że konflikty rodzinne, szczególnie w sytuacjach napięć związanych z opieką nad dzieckiem, mogą prowadzić do eskalacji problemów, przewlekłego stresu, a nawet agresji. – Mediacja daje przestrzeń do rozmowy. Pomagam stronom łagodzić napięcia, zadaję pytania, które pozwalają spojrzeć na problem szerzej. Skuteczność w rozmowie nie polega na podnoszeniu głosu, lecz na budowaniu porozumienia. Dobro dziecka powinno być zawsze wspólnym mianownikiem – dodała.

Szczególnym momentem wydarzenia był taneczny występ dzieci z Akademii Malucha oraz Niepublicznej Szkoły w Nowogardzie, które zaprezentowały przygotowany układ choreograficzny pod kierunkiem terapeutki pedagogicznej i Wiktorii Grudy. ©℗

Tekst i fot. Jarosław BZOWY

