Po zakupy do Aldi

ALDI, niemiecka sieć dyskontów spożywczo-przemysłowych otwiera w Szczecinie swój drugi sklep. Po dyskoncie przy ul. Struga klienci będą mogli robić zakupy także na lewobrzeżu, w okolicach Starej Cegielni – przy ul. Przyjaciół Żołnierza 128. Otwarcie marketu zaplanowano na środę 12 stycznia na godz. 6.

Łączna powierzchnia sklepu przy ul. Przyjaciół Żołnierza 128 wynosi niemal 1500 metrów kwadratowych. Dyskont jest nowoczesny i dobrze wyposażony. Klienci mogą skorzystać z przysklepowego parkingu, na którym uwzględniono miejsca dla niepełnosprawnych oraz rodzin z małymi dziećmi. Market otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 22, a w niedziele handlowe od 9 do 20. Sieć zapowiada także handel w pozostałe niedziele – od 10 do 17.30.

W nowym sklepie pracę znalazło kilkunastu pracowników. ALDI w Polsce posiada 200 sklepów i zatrudnia blisko 3600 pracowników.

