Po wypadku zablokowana S3 pod Szczecinem. Wyznaczono objazd

Fot. Dariusz R. Janowski

Po wypadku na S3 między Goleniowem a Kliniskami droga ekspresowa w kierunku Szczecina jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi, ale setki pojazdów utknęły w korku.

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O wypadku na S3 między węzłami Goleniów Południe i Kliniska poinformowała w poniedziałek po południu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

„Zderzenie dwóch samochodów osobowych i pojazdu dostawczego. Jezdnia w kierunku Szczecina zablokowana” – przekazał dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA.

Służby drogowe podały, że w wypadku dwie osoby zostały ranne. Oceniono, że utrudnienia na S3 mogą potrwać do godz. 16.30.

„Policja kieruje na objazd od węzła Goleniów Płd. przez Rurzycę, Kliniska do węzła Kliniska” – wyjaśniono w komunikacie GDDKiA.

Z utrudnieniami muszą liczyć się jadący S3, od Świnoujścia i Międzyzdrojów, a także podróżujący drogą S6 od strony Kołobrzegu i Koszalina. Dwie ekspresówki łączą się na węźle Goleniów Północ i stamtąd S3 prowadzi w kierunku Szczecina. Na odcinku kilku kilometrów jest ona zakorkowana.

Spowolnienie ruchu obserwowane jest również na drugiej jezdni S3, prowadzącej ze Szczecina nad morze, bo w okolicy Klinisk przed godz. 14.00 doszło do kolizji trzech samochodów. Nie ma poszkodowanych, ale jeden pas jest zablokowany.

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