Przewrócona cysterna blokuje przejazd na węźle Klucz

Tomek

2022-09-25 14:10:40

Panie szybko muszę zrobić CE, kurs na przewóz rzeczy i ADR. A ma Pan C? No nie jeszcze... Ile to potrwa? bo praca dobra jest.. Będzie jeszcze gorzej, ponieważ na stanowiska kierowców przyjmują wszystkich jak leci. Nawet tych co do tego się nie nadają. Jest to najlepiej płatna praca dla osób bez wykształcenia lub z wykształceniem, po którym nie ma pracy.