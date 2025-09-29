Po wyborach do Rad Osiedli. Jak się prezentujemy na tle innych miast?

Prof. Maciej Kowalewski, dyrektor Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Szczecińskim, ekspert od badań miasta, polityki protestu i kultury miejskiej:



- Frekwencji podczas niedzielnych wyborów do rad osiedla w Szczecinie nie można nazwać niską. Była typowa dla tego typu wyborów. W analogicznych wyborach w Gdańsku w 2024 roku wzięło udział 9,83 proc. uprawnionych do głosowania, a we Wrocławiu w 2021 roku - 6,28 proc. A są to miasta, które ocenia się jako bardziej aktywne społecznie niż Szczecin. Jeśli zaś mowa o wynikach na poziomie poszczególnych osiedli, to tu frekwencja jest wskaźnikiem poziomu zintegrowania i aktywizacji obywatelskiej. Frekwencja jest większa tam, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna, gdzie jest niewielu mieszkańców, dobrze znających się nawzajem, budujących relacje sąsiedzkie przez lata. W tych obszarach miasta, gdzie rotacja mieszkańców jest większa, frekwencja musi być niższa. Poza tym centrum miasta wyludnia się. Powstaje tam coraz więcej punktów usługowych, coraz więcej mieszkań na wynajem. To procesy dobrze opisane przez socjologów. W radach osiedli najważniejsze nie są ich uprawnienia formalne, ale nieformalne. To od zaangażowania radnych zależy siła ich oddziaływania. Oczywiście, czasami bywają traktowane jako przedszkole polityczne, miejsce, w którym przyszli politycy zdobywają doświadczenie, wdrażają się w samorząd. ©℗

