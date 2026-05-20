Środa, 20 maja 2026 r. 
REKLAMA 11 szczecin
REKLAMA

Po raz drugi ukradła rower. Sama nie wie, czemu to zrobiła

Data publikacji: 20 maja 2026 r. 21:38
Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2026 r. 21:38
Po raz drugi ukradła rower. Sama nie wie, czemu to zrobiła
Fot. KPP w Sławnie  

45-letnia mieszkanka gminy Postomino (powiat sławieński) po raz drugi w ciągu kilku dni została zatrzymana za kradzież roweru. Kobieta nie potrafiła racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego znowu dopuściła się kradzieży jednośladu. Teraz grożą jej poważne konsekwencje.

REKLAMA

Do sławieńskiej komendy trafiło zgłoszenie o kradzieży roweru. Właściciel oszacował straty na około 1 400 złotych. Policjanci zabezpieczyli nagrania monitoringu. Na ich podstawie ustalili, że podejrzewaną jest 45-letnia mieszkanka gminy Postomino, która kilka dni wcześniej była zatrzymana za kradzież innego roweru.

- Kilkadziesiąt minut po zdarzeniu policjanci zapukali do drzwi kobiety. Na terenie posesji funkcjonariusze odnaleźli skradziony jednoślad. 45-latka nie potrafiła jednak racjonalnie wytłumaczyć zachowania ani powodów, dla których ponownie dopuściła się kradzieży - relacjonuje asp. szt. Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie. 

Kobieta została zatrzymana i przewieziona do komendy. Następnego dnia usłyszała zarzuty. Grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(k)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

11 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA