Po raz drugi ukradła rower. Sama nie wie, czemu to zrobiła

Fot. KPP w Sławnie

45-letnia mieszkanka gminy Postomino (powiat sławieński) po raz drugi w ciągu kilku dni została zatrzymana za kradzież roweru. Kobieta nie potrafiła racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego znowu dopuściła się kradzieży jednośladu. Teraz grożą jej poważne konsekwencje.

Do sławieńskiej komendy trafiło zgłoszenie o kradzieży roweru. Właściciel oszacował straty na około 1 400 złotych. Policjanci zabezpieczyli nagrania monitoringu. Na ich podstawie ustalili, że podejrzewaną jest 45-letnia mieszkanka gminy Postomino, która kilka dni wcześniej była zatrzymana za kradzież innego roweru.

- Kilkadziesiąt minut po zdarzeniu policjanci zapukali do drzwi kobiety. Na terenie posesji funkcjonariusze odnaleźli skradziony jednoślad. 45-latka nie potrafiła jednak racjonalnie wytłumaczyć zachowania ani powodów, dla których ponownie dopuściła się kradzieży - relacjonuje asp. szt. Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Kobieta została zatrzymana i przewieziona do komendy. Następnego dnia usłyszała zarzuty. Grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(k)

