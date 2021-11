Po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia przeciw COVID-19. Trzecia dawka już dla wszystkich dorosłych

Osoby dorosłe, które zostały w pełni zaszczepione przeciw COVID-19 pół roku temu lub wcześniej, powinny już na Internetowym Koncie Pacjenta mieć e-skierowanie na szczepienie przypominające. Można się na nie umawiać przez e-rejestrację (dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl), bezpłatną infolinię: 989, bezpośrednio w punkcie szczepień lub wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

Od wtorku, 2 listopada, wszystkie osoby dorosłe mogą otrzymać przypominającą szczepionkę po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia. Już od 24 września dostępna ona jest dla osób 50+, a od 1 września dawkę dodatkową dostają osoby chore przewlekle.

Jako trzecia dawka podawana jest szczepionka firmy Pfizer lub firmy Moderna, bez względu na to, jaką szczepionkę wcześniej ktoś otrzymał. Jednak jeśli ktoś wcześniej został zaszczepiony Moderną lub Pfizerem, to zalecane jest, by dostał ten sam preparat - informuje Ministerstwo Zdrowia (na stronie pacjent.gov.pl).

W e-rejestracji system odnotuje szczepienie przypominające jako dawkę pierwszą (nie jako "trzecia dawka"), a lekarz zapisze to jako szczepienie "P".

Przed szczepieniem należy wypełnić kwestionariusz badania przesiewowego - można to zrobić online lub ściągnąć ze strony, wypełnić i przynieść ze sobą. Jest też dostępny w punkcie szczepień.

(sag)