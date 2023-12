Płonął sklep. Ewakuowano żłobek

Fot. Ryszard Pakieser / archiwum

Dziś tuż po g. 8.30 w sklepie spożywczym przy ul. Ignacego Chrzanowskiego w Koszalinie wybuchł pożar. Zagrożenie było duże, bo nad sklepem mieści się miejski żłobek, w którym przebywały dzieci.

Personel placówki, gdy tylko wyczuł zadymienie, ewakuował wszystkie maluchy. W sumie zagrożoną część budynku opuściło 11 osób dorosłych i 32 dzieci. Gdy na miejscu pojawili się strażacy, wszyscy byli już w bezpiecznej odległości. Ranna została natomiast kobieta, która pracowała w sklepie. Stało się to w momencie, kiedy próbowała gasić ogień. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu pożaru. To zostanie dopiero zbadane. Nieoficjalnie mówi się, że przed pojawieniem się dymu, słychać był huk przypominający wybuch. Informacje te nie zostały jednak potwierdzone. ©℗

(pw)