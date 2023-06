Plenerowe stanowisko NFZ, a w nim porady, pomiary, strefa odpoczynku

„Wakacje z Zachodniopomorskim Odziałem NFZ” wystartowały w czwartek (29 czerwca). Ale plenerowe stanowiska mają być uruchamiane przez całe wakacje - w każdy piątek od 7 lipca (terminy spotkań mogą się zmienić, gdy pogoda będzie niesprzyjająca).

Przez całe wakacje, raz w tygodniu w piątek (od 7 lipca), będzie można korzystać z plenerowego stanowiska Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ, które będzie rozkładane przed jego siedzibą przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Od doradców ds. profilaktyki odwiedzający dowiedzą się wszystkiego, co warto i trzeba wiedzieć w związku z wakacyjnym okresem i wypoczynkiem. A w strefie odpoczynku poczują przedsmak wakacji - czekają leżaki, owoce, kwiaty, Kącik Małego Klienta. Ale uwaga, gdy pogoda będzie niesprzyjająca terminy spotkań mogą się zmienić.

Doradcy ds. profilaktyki podpowiadają m.in.: jak dobrze się bawić i przy okazji zadbać o kręgosłup (Moje Fizjo Plus), jak wrócić do domu ze zdrową opalenizną (ulotki Środy z profilaktyką), gdzie znaleźć przepisy na zdrowe letnie przysmaki (diety.nfz.gov.pl, pacjent.gov.pl), jak mieć zawsze dostęp do e-recepty i zasad pierwszej pomocy (Moje IKP), jak w wolnym czasie skorzystać z programów profilaktycznych NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

W czasie tych „Wakacji z Zachodniopomorskim Odziałem NFZ” na stoisku plenerowym można też zmierzyć mobilnym analizatorem wagę i skład swojego ciała, skorzystać z porad dietetyka, nauczyć się na fantomie samobadania piersi. Spotkania wystartowały wyjątkowo w czwartek (29 czerwca), ale NFZ zaprasza do korzystania z tej oferty w kolejne piątki - od 7 lipca do 25 sierpnia, w godz. 11-13.

(sag)