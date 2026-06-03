Płazy ocaleją. Inspektor wznawia prace w kołobrzeskim parku

Prace w parku zostaną wznowione. Fot. archiwum/Artur BAKAJ

Wznowione zostały prace w Parku im. Antoniego Szarmacha w Kołobrzegu. Mowa o rewitalizacji terenu wokół zlokalizowanego tam niewielkiego stawu.

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Przypomnijmy, że wykonawca musiał na jakiś czas zejść z budowy po tym, jak okazało się, że roboty kolidują z migracją płazów, w tym chronionej ropuchy szarej. Decyzję o wstrzymaniu prac wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, uzależniając ich wznowienie od uzyskania pozytywnej w tej sprawie decyzji Regionalnej Decyzji Ochrony Środowiska. Po jej otrzymaniu nadzór budowlany pozwolił na kontynuowanie rewitalizacji, ale uwarunkował ją spełnieniem przez inwestora, którym jest lokalny samorząd, szeregu warunków. Jednym z nich jest ustawienie w pierwszej kolejności wokół miejsca budowy ogrodzenia herpetologicznego, chroniącego miejsca występowania płazów. Na przełomie czerwca i lipca zostanie ono rozszczelnione w taki sposób, aby młode żaby i ropuchy mogły swobodnie opuścić środowisko wodne i bez barier migrować w stronę otaczających staw terenów zielonych, gdzie żyją. Obowiązkiem inwestora będzie również codzienny monitoring objętego inwestycją terenu. Ważne jest to, że na czas migracji płazów nie tylko rozszczelnione mają zostać bariery, ale również wstrzymane wszelkie prace prowadzone wokół stawu. Nadzór nad sposobem realizacji zaleceń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska obejmie ekspert z firmy Biotope.

Po przerwie związanej z przewidywaną migracją wykonawca przystąpi do profilowania skarp stawu, budowy kamiennych miejsc schronień dla płazów oraz bariery uniemożliwiającej im wydostawanie się na sąsiadującą ze zbiornikiem ulicę Arciszewskiego. Na realizację całego zadania w nowych realiach prowadzenia inwestycji firma ją realizująca będzie miała czas do końca października bieżącego roku. ©℗

(pw)

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