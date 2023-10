Plażowe boiska w centrum Kołobrzegu. Rusza nietypowa inwestycja

Miejsce przy hali sportowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu, gdzie powstaną dwa boiska do siatkówki plażowej. Fot. Artur BAKAJ

Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco… Szefostwo kołobrzeskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej wymarzyło sobie, aby obok hali sportowej przy ul. Mazowieckiej można było grać w piłkę siatkową. Mowa o rozgrywkach dwuosobowych drużyn w plażowej wersji tej dyscypliny sportu.

Wydawać by się mogło, że jest to możliwe jedynie nad morzem. Okazuje się, że boiska z piaskiem mogą powstawać w każdym miejscu. Dwa takie place pojawią się przy wspomnianej hali. W środę w Starostwie Powiatowym podpisano umowę na realizację zadania. Podjęła się go miejscowa firma Armbud Sasun Karapetyan, która wygrała ogłoszony w tej sprawie przetarg. W ramach inwestycji poza wspomnianymi boiskami wybudowany zostanie 56-stanowiskowy parking z 3 miejscami dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o boiska, to otoczone one zostaną 6-metrowej wysokości piłkochwytami. Każde z nich będzie zdrenowane z odprowadzeniem wody do nowej kanalizacji deszczowej. W obrębie kompleksu pojawi się oświetlenie.

– Siatkówka w naszym ognisku jest dosyć mocną dyscypliną. W sezonie wakacyjnym w Kołobrzegu został zorganizowany międzynarodowy turniej siatkowy na plaży, podczas którego trzeba było uciekać od fal morskich. Tu nam to nie zagrozi. Mam nadzieję, że te boiska zamienią się w medale dla naszego powiatu – mówi zadowolony z decyzji o budowie boisk szef Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu Mieczysław Szpak.

Całe zadanie, czyli budowa parkingu i dwóch boisk, kosztować będzie blisko 1,25 mln zł. Środki finansowe zarezerwowano w budżecie powiatu kołobrzeskiego. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, inwestycja ma potrwać 3 miesiące. ©℗

(pw)