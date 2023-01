Plan zrównoważonej mobilności na lata. Zaproszenie na konsultacje

Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)”. Plan to strategiczny dokument, który będzie zawierać długoterminową wizję i konkretne cele w zakresie poprawy transportu w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

- Jego głównym celem jest równoważenie potrzeb różnych rodzajów transportu i użytkowników, takich jak samochody, autobusy, rowery i piesi. Skupi się przede wszystkim na zachęcaniu do korzystania z bardziej zrównoważonych form transportu i redukcji korków drogowych oraz zanieczyszczenia powietrza - tłumaczy Ewa Kowacz, dyrektor ds. PR i marketingu grupy LPW świadczącej usługi związane z transportem publicznym obejmujące m. in. analizy i opracowania dotyczące strategii rozwoju transportu publicznego, zrównoważonego planu mobilności miejskiej, kompleksowe badania ruchu i analizy parkingowe.

Dokument będzie obejmował szczegółową analizę istniejącego systemu transportowego oraz ocenę aktualnych i prognozowanych potrzeb transportowych. Na jego podstawie, zostają określone cele i działania mające na celu rozwiązanie występujących problemów i wykorzystanie szans rozwoju. Mogą to być inwestycje w infrastrukturę transportową, zmiany w projektowaniu istniejących ulic oraz przestrzeni publicznych, polityki zachęcające do aktywnego transportu, jak również programy poprawiające transport publiczny i redukujące użycie pojazdów prywatnych. Plan Zrównoważonej Mobilności ma umożliwić zapewnienie wszystkim mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego takich opcji transportowych, które umożliwiają łatwy dostęp do celów podróży i usług, poprawę stanu bezpieczeństwa, w szczególności pieszych i rowerzystów, redukcję zanieczyszczeń powietrza, hałasu, emisji gazów cieplarnianych oraz promowanie zbiorowych i niskoemisyjnych form transportu. Ma także umożliwić stworzenie spójnej sieci infrastruktury rowerowej w kontekście komunikacyjnym, jak i turystycznym, bardziej atrakcyjnej i dostępnej komunikacji zbiorowej, zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego, powstawanie nowych centrów przesiadkowych oraz parkingów „parkuj i jedź”.

Na etapie tworzenia dokumentów ważny jest udział mieszkańców. Dlatego tak istotne są konsultacje społeczne, które odbywać się będą w ramach pierwszego etapu od 30 stycznia do 7 lutego br. m.in. w Szczecinie i Policach, ale także w Świnoujściu, Goleniowie, Gryfinie oraz Stargardzie. Ich celem jest zebranie informacji o oczekiwaniach, potrzebach czy problemach w funkcjonowaniu poszczególnych gmin w obszarach transportu, zagospodarowania przestrzennego, środowiska, gospodarki, polityki społecznej, zdrowia i bezpieczeństwa.

Konsultacje w Szczecinie odbędą się w poniedziałek, 30 stycznia, w godz. 17.30-20.30 w sali sesyjnej UM, w Policach w czwartek, 2 lutego, w godz. 17-20 w s. 32 Urzędu Miasta. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://som.szczecin.pl/sump/





Tomasz TOKARZEWSKI