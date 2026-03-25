Plan ogólny dla Szczecina

W czwartek o godz. 17 Urząd Miasta w Szczecinie zaprasza mieszkańców do udziału w otwartym spotkaniu online, podczas którego projekt planu ogólnego zostanie zaprezentowany przez zespół autorski projektantów Biura Planowania Przestrzennego Miasta, Architekta Miasta i przewodniczącego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Przypomnijmy - gotowy projekt czeka na uwagi mieszkańców. Konsultacje społeczne potrwają do 13 kwietnia br. Są prowadzone poprzez: zbieranie uwag do projektu planu (do 13 kwietnia br.), spotkanie otwarte poprzedzone prezentacją projektu, które odbędzie się 26 marca br. o godz. 17 na platformie ZOOM (link do spotkania, ID oraz hasło zostaną umieszczone w tym samym dniu na stronie: http://bip.um.szczecin.pl w zakładce Akty planowania przestrzennego/ plan ogólny miasta Szczecin), udostępnienie ankiety w formie elektronicznej na stronie BIP.

Projekt planu ogólnego miasta Szczecin jest udostępniony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta przy ul. ul. Karola Szymanowskiego 2 w godzinach od 8 do 15 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin https://bip.um.szczecin.pl/ w zakładce Akty planowania przestrzennego/ plan ogólny miasta Szczecin.

