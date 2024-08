Czas na uwagi do Planu Ogólnego dla Szczecina

Do 30 września mieszkańcy Szczecina mają czas na złożenie swoich uwag i propozycji do tworzonego Planu Ogólnego dla tego miasta.Fot. Dariusz JANOWSKI

Jeszcze do 30 września mieszkańcy mają czas, aby złożyć swoje uwagi i propozycje do tworzonego w Szczecinie Planu Ogólnego. To dokument, który – mówiąc w dużym uproszczeniu – będzie ustalał, co, gdzie i jak wysoko można budować oraz ile zieleni należy zostawić…

Plan ten obejmie obszar całej gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalane przez ministra właściwego do spraw transportu. Ustalenia w nim zawarte będą uwzględniać uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy. To dokument planowania przestrzennego stanowiący akt prawa miejscowego i bazę w zakresie ustalania przeznaczenia terenu, określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

W ramach reformy planistycznej każda gmina w Polsce ma obowiązek sporządzić dokument, jakim jest plan ogólny, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą, plan ogólny powinien zostać uchwalony do końca 2025 roku. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego utraci swoją moc z dniem 31 grudnia 2025 r. Dokument zostanie sporządzony w formie cyfrowej, będzie się składał z danych przestrzennych oraz uzasadnienia.

Do 30 września mieszkańcy Szczecina mają czas na złożenie swoich uwag i propozycji do tworzonego tu Planu Ogólnego. Podpisany wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania, albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki jest w posiadaniu, a także informację czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem.

Zainteresowani mogą składać wnioski w formie papierowej na adres: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin lub w postaci elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: bppm@um.szczecin.pl, lub za pomocą platformy ePUAP Biura Planowania Przestrzennego Miasta.

(k)