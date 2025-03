Plac zabaw zlikwidowany. Nowych planów nie ma

I bardzo dobrze

2025-03-11 09:27:19

Skoro lokalnym mieszkańcom nie pasował plac zabaw i go dewastowali, to dobrze że go rozebrano. Teraz powinni być szczęśliwi. Nie podejrzewam żeby ktoś z innych części miasta specjalnie jechał by to dewastować, tylko zrobili to sąsiedzi. Wystarczy ich odszukać (raczej byli widoczni jak dokonywali dzieła zniszczenia) i im podziękować. Może nawet jakieś zdjęcia tych osób na Facebook wrzucić.