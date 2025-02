PiS zadaje pytania. Co z dodatkami dla nauczycieli wychowawców?

Radni Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę na to, że dodatki od wychowawstwa w miastach takich jak Wrocław czy Gdańsk są większe niż w Szczecinie. Fot. Alan Sasinowski

Dodatek funkcyjny dla szczecińskich nauczycieli wychowawców powinien wzrosnąć o 100 złotych - to opinia radnych Prawa i Sprawiedliwości. Alarmują, że rozmowy związkowców i przedstawicieli władz miasta w tej sprawie nie idą dobrze.

- Wpłynęła do nas petycja związków zawodowych nauczycieli, aby rada miasta, prezydent miasta, władze Szczecina bardziej przyłożyli się do pracy związanej z dodatkiem wychowawczym, który w Szczecinie wynosi 300 zł - poinformował w poniedziałek Krzysztof Romianowski, szef klubu PiS w radzie miasta. Jak stwierdził, z pisma związkowców wynika, że władza podwyższeniem dodatku dla zwykłych pracowników nie jest zainteresowana, chce rozmawiać tylko o wzroście dodatków dla dyrektorów szkół. - Platforma Obywatelska zapomina o tych najważniejszych nauczycielach, wychowawcach. Wychowawcy wykonują najważniejszą pracę, pracę u podstaw.

Jednocześnie polityk przyznał, że na razie nic nie jest przesądzone. Projektu uchwały nie ma. Klub radnych PiS wysłał do prezydenta interpelację w tej sprawie, licząc na to, że przyczyni się to do tego, że ostateczne rozstrzygnięcie będzie korzystne dla nauczycieli.

- Z sześciu największych miast Szczecin ma najniższy dodatek do wychowawstwa - dodał radny. - Mało tego, nawet Gryfino ma większy - 380 zł. Warszawa ma 380 zł, Kraków - 500 zł, Wrocław - 500 zł, Gdańsk - 450 zł.

Radny Maciej Kopeć (który w rządzie Prawa i Sprawiedliwości był wiceministrem edukacji), powiedział, że obawia się, iż wzrost dodatku funkcyjnego dla nauczycieli wychowawców wyniesie "okrągłe zero złotych" - podobnie będzie z dodatkiem dla doradców merytorycznych, i z dodatkiem dla osób pełniących funkcję mentora.

- Nie negujemy tego, że dyrektorom podwyżki są potrzebne, tak jak i wszystkim nauczycielom - stwierdził Maciej Kopeć. - Dodatek funkcyjny został zapisany w roku 2019 w ustawie Karta Nauczyciela w wysokości minimum 300 zł. Tak jak został zapisany, tak w Szczecinie nie zmienił się do tej pory. Naszym zdaniem powinno być to co najmniej 100 zł więcej.

Według PiS-u w Szczecinie nauczycieli wychowawców jest ok. 2 tys. ©℗

(as)