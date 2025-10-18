Financial Times: Vestas wycofuje się z budowy fabryki w Szczecinie

Fot. Marek Czasnojć

Duńska firma Vestas zawiesza plany budowy swojej największej w Polsce fabryki turbin wiatrowych, która miała powstać w Szczecinie - poinformował Financial Times.

REKLAMA

Brytyjski dziennik ekonomiczny podaje, że przyczyną jest zbyt wolny wzrost popytu na głównym europejskim rynku firmy.

Financial Times ocenia, że decyzja ta obrazuje wyzwania stojące przed europejskim sektorem energetyki wiatrowej w obliczu wyższych kosztów, wąskich gardeł w łańcuchu dostaw i nieprzychylnej polityce USA. Gazeta uważa, że jest to także porażka rządu Donalda Tuska i jego wysiłków zmierzających do zmniejszenia zależności Polski od energetyki opartej na węglu na rzecz rozwoju krajowej produkcji odnawialnych źródeł energii.

Fabryka turbin wiatrowych Vestas według pierwotnych planów powinna zostać uruchomiona w Szczecinie w 2026 r. Zatrudnienie miało w niej znaleźć ponad 1000 osób. Firma uruchomiła niedawno na terenie miasta na wyspie Ostrów Brdowski centrum montażu gondoli do turbin wiatrowych.

(k)

REKLAMA