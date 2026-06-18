PiS przypomina, że rząd prawicy pomógł zbudować SDS

W czwartek na konferencji prasowej szczecińscy radni PiS sformułowali wiele komplementów pod adresem rządu Mateusza Morawieckiego. Fot. Alan Sasinowski

Rząd Prawa i Sprawiedliwości miał ogromny udział w budowie Szczecińskiego Domu Sportu - przekonywali w czwartek radni PiS. Spotkali się z dziennikarzami przed gmachem na ul. Wąskiej, który czeka na końcowy odbiór.

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- Za nami jest piękny, nowy obiekt. Powstał dzięki wsparciu rządu Prawa i Sprawiedliwości - mówił Krzysztof Romianowski, przewodniczący klubu PiS. - Mamy wrażenie, że prezydent Piotr Krzystek, a już zwłaszcza radni Koalicji Obywatelskiej mają problemy z pamięcią, bo przypisują sobie ten sukces, a 65 mln zł - ponad połowa tego, co było potrzebne na budowę - została przyznana przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego, rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Krzysztof Romianowski dodał, że SDS to niejedyna inwestycja w regionie, która powstaje dzięki decyzjom rządu prawicy. Wskazał na Trasę Zamkową, na przebudowę ul. Szafera i na stadion Pogoni. Na przestrzeni 4 lat ostatnich rządów PiS do stolicy Pomorza Zachodniego miało wpłynąć pół miliarda złotych z centrali.

Marek Chabior powiedział, że rząd w sprawie SDS-u zareagował szybko - i tylko dzięki tej pomocy w ogóle można było uruchomić inwestycję.

- Jeżeli chodzi o dochody miasta, to jeszcze w tym roku zapisywane są środki, które Szczecin otrzymał z Polskiego Ładu z czasów premiera Mateusza Morawieckiego - podkreślił Maciej Kopeć.

Dariusz Smoliński stwierdził, że różnica między PiS a KO polega na tym, że PiS robi, a KO tylko mówi, że robi.

- Nasi posłowie zabiegali o Zachodniopomorską Obwodnicę Szczecina - dodała Julia Szałabawka.

Nadzór nad przebudową SDS-u sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Generalnym wykonawcą jest Budimex. Koszt prac to blisko 109 mln zł brutto.©℗

(as)

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