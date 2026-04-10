Szczecińscy politycy PiS upamiętnili rocznicę katastrofy smoleńskiej

Fot. Facebook Agnieszka Kurzawa

W piątek (10 kwietnia) mija 16 lat od katastrofy polskiego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem, w której zginęło 96 osób, w tym członkowie najwyższych polskich władz wraz z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim.

Rocznicę, jak co roku w Szczecinie, upamiętnili politycy Prawa i Sprawiedliwości.

- Złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem śp. Lech Kaczyński, oddając hołd wszystkim ofiarom tej tragicznej katastrofy - przekazała Agnieszka Kurzawa z Klubu Radnych PiS Sejmiku Zachodniopomorskiego.

Rocznicowe uroczystości z udziałem działaczy PiS i mieszkańców Szczecina odbyły się też na Rondzie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Pamięć ofiar uczczono tu minutą ciszy i złożeniem kwiatów. Była też wspólna modlitwa.

