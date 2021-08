PiS ostrzega przed drogowym Armagedonem w Szczecinie. Linia "61" i inne problemy

Miejscy radni Prawa i Sprawiedliwości przestrzegają przed drogowym Armagedonem w Szczecinie. Obawiają się, że może dojść do niego we wrześniu - gdy dzieci wrócą do szkół i na rozkopanych szczecińskich ulicach zrobi się gęściej od aut.

- Problemem jest brak przedłużenia autobusowej linii "61" - oceniła Agnieszka Kurzawa podczas spotkania z dziennikarzami. - Nie została przedłużona do Podjuch. Z informacji, które otrzymaliśmy z miasta, wynika, że nie wiadomo, kiedy będzie to przedłużenie. Dla mieszkańców ta trasa jest bardzo ważna. Mamy tam autobusy "64" i "66", ale to linie tylko prawobrzeżne. Chcielibyśmy, aby pan prezydent przedstawił nam, kiedy ta linia będzie dostępna.

Radna mówiła o paraliżu komunikacyjnym miasta spowodowanym prowadzeniem kilkunastu inwestycji drogowych naraz, o problemach mieszkańców z przemieszczaniem się. Powiedziała, że po rozpoczęciu roku szkolnego problemy się prawdopodobnie spiętrzą.

- Prawobrzeże chyba tak do końca nie jest lubiane przez pana prezydenta - stwierdził Krzysztof Romianowski. - Przykład linii "61". Tak naprawdę jest jedyną linią niepośpieszną łączącą prawy brzeg z lewym. Korzysta z niej wiele tysięcy mieszkańców Podjuch, Żydowiec, Klucza. W roku 2020 składałem interpelację na wniosek mieszkańców, którzy chcieli, aby ta linia w godzinach szczytu była przedłużona do Żydowiec i do Klucza. Niestety odpowiedź była negatywna.

Z kolei Roman Lewandowski postulował, aby linia "75" wróciła na poprzednią trasę, żeby znowu prowadziła przez ulicę Marlicza i była powiązana z linią "7". Teraz, jego zdaniem, część mieszkańców jest odcięta od tej linii.

- Ruszają kolejne inwestycje - puentowała konferencję A. Kurzawa. - Mamy rozstrzygnięty przetarg na ulicę Kolumba. To również będzie dodatkowe utrudnienie. Od roku szkolnego możemy mieć Armagedon drogowy.

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek do kwestii komunikacyjnych odnosił się m.in. na jednym z czatów z mieszkańcom. Prosząc o cierpliwość i wyrozumiałość, tłumaczył, że z najtrudniejszą częścią robót świadomie wycelowano w sezon wakacyjny, a jesienią sytuacja ma się poprawić. Kumulacja prac budowlanych wynika zaś z tego, że są one współfinansowane ze środków europejskich - a na ich wydanie, z powodów niezależnych od samorządów opóźnień, są tylko 3 lata. ©℗

