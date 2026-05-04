PiS: "Koalicja Obywatelska dokucza Szczecinianom"

Samorządowcy PiS podczas konferencji prasowej przed szczecińskim magistratem mówili o zaprzepaszczonych szansach naszego miasta. Fot. Alan Sasinowski

Radni Prawa i Sprawiedliwości podsumowali dwa lata wspólnych rządów prezydenta Szczecina Piotra Krzystka i Koalicji Obywatelskiej. Bilans wypadł wysoce krytycznie. Dobre słowa prawica znalazła tylko dla dwojga wiceprezydentów: Michała Przepiery i Anny Szotkowskiej.

- To dwa lata kompletnie bez pomysłów. Tyle się miało zmienić. Miało być tyle wpływów finansowych. Miały być podwyżki, miał być bilet roczny za 365 zł. Miało być lepiej, piękniej, Szczecin miał się uśmiechać - ironizował Krzysztof Romianowski, przewodniczący klubu PiS w miejskiej radzie, podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przed Urzędem Miasta. - A mamy podwyżki podatków, opłat lokalnych, cen za bilety. Komunikacja miejska ma coraz większe problemy. Zimą trakcja jest zamarznięta, latem dziwne rzeczy dzieją się z szynami. Koalicja Obywatelska jest w naszym mieście tylko po to, aby dokuczać mieszkańcom Szczecina.

Samorządowiec wskazał, że średnio Szczecin traci rocznie 3 tys. mieszkańców - i nikt z rządzących miastem nie ma pomysłu, jak zatrzymać ten trend. Ponadto, zdaniem radnego, miasto nie potrafi przyciągać dużych inwestorów. Piotra Krzystka Krzysztof Romianowski określił mianem "trochę zużytego prezydenta".

- Przez 20 lat doszło do pewnego wypalenia pana prezydenta - ocenił przedstawiciel prawicy.

Maciej Kopeć krytykował Strefę Czystego Transportu. Uznał ją za pomysł ideologiczny.

- Nie ma żadnej gwarancji, że nie zostanie rozszerzona - stwierdził.

Dariusz Smoliński zarzucił KO i prezydentowi "brak odpowiedzialności menedżerskiej". Nie podoba mu się to, jak wyglądają sesje rady.

- Zakładamy się z kolegami, w której minucie trudnego tematu dla KO któryś z radnych KO złoży wniosek o to, żeby zakończyć dyskusję, zamknąć usta opozycji i skupić się na kontemplacji i przesympatycznych rozmowach, jakie toczą się wokół ciasteczek i kawy, które znajdują się opodal głównej sali - drwił radny.

Marek Chabior stwierdził, że Szczecin nie wykorzystuje swoich szans.

- Działania w kwestiach ideologicznych mogą odstraszać inwestorów - powiedział.©℗

