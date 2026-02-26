Piotr Semka o tożsamości Szczecina. Spotkanie w Książnicy Pomorskiej

Zainteresowanie książką „Najdalsza Polska. Szczecin 1945-1950” przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów spotkania z jej autorem, które odbyło się w Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie. Fot. Roman CIEPLIŃSKI

W piątek 27 lutego w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (w Sali im. Z. Herberta) odbędzie się spotkanie z redaktorem Piotrem Semką. Temat spotkania z tym znanym publicystą jest ważny nie tylko dla Szczecinian: „Polski Szczecin – dylematy tożsamości”, nawiązujący m.in. do zeszłorocznych obchodów 80-lecia polskiego Szczecina.

To kolejne spotkanie w cyklu działań Instytutu Ziem Zachodnich im. Lecha Karola Neymana.

Redaktor Piotr Semka – historyk, publicysta i dziennikarz. Autor książek (m.in. „Lewy czerwcowy” – współautor z Jackiem Kurskim, „Wojna światów”, „Za, a nawet przeciw. Zagadka Lecha Wałęsy”, „My, reakcja. Historia emocji antykomunistów 1944-1956”, czy „Najdalsza Polska. Szczecin 1945-1950”). Obecnie publikuje teksty w m.in. „Do Rzeczy”, „Rzeczpospolitej”.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Ziem Zachodnich im. Lecha Karola Neymana oraz Fundacja Patriotyczna im. Witolda Pileckiego. Spotkanie odbędzie się przy współpracy z Akademickim Klubem Obywatelskim Szczecin i Stowarzyszeniem Senat Obywateli Szczecina. Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.

