Piotr Krzystek: „Nie ma zgody na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji”

Fot. Agata JANKOWSKA

Prezydent Piotr Krzysiek poinformował, że Gmina Miasto Szczecin złożyła pozew przeciw radnemu Krzysztofowi Romianowskiemu (Prawo i Sprawiedliwość) oraz przeciwko pełnomocnikowi firmy Oktan Kacprowi Stukanowi. Ten ostatni wniosek skierowano do Okręgowej Izby Adwokackiej.

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Prezydent nie zgadza się na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w związku z aferą w Podjuchach.

- Takie informacje rozpowszechniane przez niektóre osoby podważają zaufanie do samorządu, do organów, do prezydenta, do tych, którzy wydają decyzje w imieniu miasta. W związku z tym chciałbym Państwa poinformować, że w dniu wczorajszym został złożony akt oskarżenia przeciwko panu Krzysztofowi Romianowskiemu na podstawie artykułu 212 kodeksu karnego. Będziemy żądali ukarania pana radnego za rozpowszechnianie tych nieprawdziwych informacji. Podobne działania podejmujemy także w stosunku do pełnomocnika firmy Oktan, pana Kacpra Stukana. Tutaj rozpoczynamy procedurę przed Okręgową Radą Adwokacką - powiedział Piotr Krzysiek w trakcie konferencji prasowej przed sesją absolutoryjną Rady Miasta.

Dzisiejsza sesja Rady jest niezwykle ważna m.in. ze względu na omówienie Planu Ogólnego Miasta Szczecin.

- To bardzo ważny dokument, bardzo potrzebny, aby myśleć o przyszłości naszego miasta i dokument, który wiąże się tak naprawdę ze wszystkimi działaniami podejmowanymi przez nas w tym sensie organizacyjnym, ale także w sensie inwestycyjnym i w sensie tych przestrzeni, które chcemy w Szczecinie rozwijać i tych projektów, które na przyszłość będą dla nas ważne. Staraliśmy się te wszystkie elementy ze sobą powiązać i stworzyć jak najbardziej spójny dokument, który jest w tej chwili bazą do dalszych naszych działań. W dniu dzisiejszym podsumujemy także raport o stanie miasta. Podamy podstawowe parametry dotyczące Szczecina właśnie na przełomie 2025 i 2026 roku.

Rada Miasta będzie debatować również nad budżetem. Piotr Krzysiek powiedział, że mimo problemów finansowych, z jakimi borykają się samorządy, budżet roku 2025 jest "stabilny i bezpieczny". Prezydent Szczecina cieszy się też, że miastu udało się dopiąć Plan Ogólny Szczecina i zdążyć na czas z jego przygotowaniem.

- Ten termin był przesuwany dla całej Polski. Pierwotnie miał to być do końca grudnia 2025 roku, potem do czerwca, teraz mamy do sierpnia czas, ale my założyliśmy ten termin czerwcowy. Tutaj główna praca pani prezydent Anny Szotkowskiej z jej zespołem, z radnymi Rady Miasta Szczecina i mieszkańcami, bo ponad 2 tysiące uwag, które wpłynęły w związku z Planem Ogólnym, to jest też ogromne zaangażowanie mieszkańców Szczecina. Dokument planu ogólnego jest powiązany ze strategią rozwoju miasta Szczecina, pokazuje pewne kierunki. Nie jest narzędziem wykonawczym. Narzędziem wykonawczym będą plany miejscowe, które uchwalamy w Szczecinie w oparciu o plan ogólny. Mam nadzieję, że dziś ten dokument zostanie uchwalony i pozwoli nam podejmować kolejne działania, które w przyszłości będą związane z przygotowaniem już planów szczegółowych i szczegółowymi rozwiązaniami, które będą dyskutowane na poszczególnych obszarach naszego miasta - podkreślił P. Krzysiek. ©℗

(aj)

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