Pijany traktorzysta ciągnikiem uciekał przed policją przez pole i las

Dwa promile i był w stanie prowadzić!? I mógł uciekać!? Z czego oni teraz wódkę robią!? Traktor do konfiskaty. Sed lex dura lex. Będzie musiał końmi orać. O konfiskacie nieparzystokopytnych ustawa nie wspomina.

I co?

2024-04-19 07:06:40

Skonfiskują mu ciągnik? Jakby nie było powinowatych, znajomych, między policjantami a mieszkańcami danej miejscowości, to policja miała by pełne ręce roboty. Uwierzcie mi. Mało tego że jeżdżą po paru głębszych, albo na kacu to jeszcze nie mają uprawnień, przeglądów i w pełni sprawnych maszyn. Ale policja nie chce tego wiedzieć bo jakby ktoś miał wujka lub kumpla zamknąć.