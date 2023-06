Pijany dziadek opiekował się wnukami

Zgodnie z przepisami osoby zajmujące się dziećmi za narażenie ich na niebezpieczeństwo, nad którymi sprawują opiekę, mogą ponieść karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna upił się do nieprzytomności i leżał na ulicy w centrum miasta. Dziadek miał się opiekować wnukami pod nieobecność matki, która była w pracy. Dzieci miały 10 i 13 lat. Po konsultacji telefonicznej z matką zostały przekazane pod opiekę znajomej. O całej sytuacji zostanie powiadomiony Sąd Rodzinny i Nieletnich. Jak się okazało, to nie koniec kłopotów dziadka. Mężczyzna jest poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Goleniowie celem wykonania czynności procesowych.

Zamiast pilnować wnuków, upił się do nieprzytomności. Na dodatek był poszukiwany przez prokuraturę. Mowa o 55-letnim mężczyźnie, którego zatrzymali szczecińscy policjanci. Badanie trzeźwości wykazało, że miał on 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Komentarze

Ck 2023-06-13 15:43:02 Dziadek 13-to letniego wnuka w wieku 55 lat. No dziadek mając 20 lat zrobił babci bombelka, a bomelek mając 20 lat zrobił wnuka. Z tego co mówił nadprezes Jarosław udało się to im przed 25 rokiem życia bo wtedy zaczyna się dawać w szyję. Więc w czym problem?. Bombelki są, można dawać w szyję.

Odpowiedzialność 2023-06-13 14:23:11 Nie obwiniajmy dziadka, bo przecież matka i ojciec dzieci musieli dokładnie wiedzieć, jakie skłonności ma dziadek oraz to, że jest poszukiwany, a mimo tego dała jemu pod opiekę swoje dzieci.

czemu nie w szkole 2023-06-13 14:13:30 A czy dzieci w wieku 10 i 13 nie powinny być w szkole ?

Opiekun do promile 2023-06-13 13:31:48 No i proszę, już pierwsze osoby domagają się ukarania matki. Na pewno dzieciom będzie lepiej w bidulu... myśl!

Nick 2023-06-13 13:18:43 Socjal od pracujących podatników przelany to na małpkę i harnasia starczyło ,należało się

opiekun 2023-06-13 12:46:38 Skoro prawnym opiekunem jest matka, to "Zgodnie z przepisami osoby zajmujące się dziećmi za narażenie ich na niebezpieczeństwo, nad którymi sprawują opiekę, mogą ponieść karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności" trzeba zamknąć matkę, za to ze powierzyła dzieci nieodpowiedniej osobie. Na pewno dzieci będą szczęśliwsze w domu dziecka, kiedy matka będzie odsiadywać wyrok swój

przejdźmy na TY 2023-06-13 12:43:04 Proponuję dołączyć tego "newsa" do reklam piwska masowo nadawanych przez wszystkie stacje telewizyjne. A po reklamach w wiadomościach występują dziennikarze, którzy z zafrasowanymi twarzami apelują o "trzeźwość za kółkiem" i informują o "kolejnych ofiarach" . G..o by spod siebie zjedli dla pieniędzy !!!

bez jaj 2023-06-13 12:23:45 Przecież 10 i 13 lat to już duże dzieci, które spokojnie mogą siedzieć w domu same. Przy covidzie rząd stwierdził, że już 8 latki nie wymagają żadnej opieki i mogą zostawać same w domu.