Pijany, dwa razy zatrzymany

Pijany mężczyzna został dwa razy w ciągu kilku godzin zatrzymany za kierownicą swojego samochodu. Miał prawie promil alkoholu w organizmie. Teraz odpowie przed sądem.

W Nowy Rok policjanci ze szczecińskiej drogówki na ul. Bogumińskiej zatrzymali do kontroli drogowej kierującego BMW, który jak się okazało, był nietrzeźwy. 67- latek, mieszkaniec powiatu stargardzkiego, miał prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna powiedział policjantom, że pił alkohol do 1 w nocy.

- Oczywiście kierujący utracił prawo jazdy i po otrzymaniu wezwania do komisariatu policji, został zwolniony do domu. Była wtedy godz. 8 rano - relacjonuje policja. - Około godz. 13 mężczyzna ponownie wsiadł za kierownicę BMW. Tym razem zatrzymali go policjanci prowadzący pomiar prędkości na wjeździe do Szczecina. Ich uwagę wzbudziło dziwne zachowanie kierującego, który na ul. Struga zjechał na pas rozbiegowy, a następnie zaczął cofać i odjechał.

Tym razem badanie wskazało u kierowcy stan po spożyciu alkoholu. Początkowo próbował wmówić policjantom, że to nie on kierował samochodem. Jak się jednak okazało, miał włączoną w samochodzie kamerkę.

- Nagrała ona zachowanie kierowcy, gdy zauważył oznakowany radiowóz - zdradza policja. - Nie były to cenzuralne słowa… (K)