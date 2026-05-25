Pijana rowerzystka po kontroli znowu wsiadła na rower

Głęboko do kieszeni będzie musiała sięgnąć pijana rowerzystka, która po pierwszej policyjnej kontroli postanowiła ponownie wsiąść na rower.
Do pierwszej kontroli doszło około godziny 19.30 w Kliniskach Wielkich. Policjanci goleniowskiej drogówki zwrócili uwagę na kobietę na rowerze, która nie utrzymywała prostego toru jazdy.
- Już podczas rozmowy policjanci wyczuli od kobiety silną woń alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia mundurowych - rowerzystka miała prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Kobieta została ukarana mandatem w wysokości 2500 zł, a policjanci zabronili jej dalszej jazdy. 49-latka odjechać już nie mogła, więc prowadząc rower oddaliła się z miejsca kontroli - relacjonuje sierż. Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.
Po pół godzinie policjanci zauważyli, że ta sama kobieta ponownie jedzie na rowerze. Funkcjonariusze jeszcze raz zatrzymali 49-latkę do kontroli i przebadali ją alkomatem. Wynik - znowu prawie 2 promile alkoholu w organizmie.
Kontrola skończyła się kolejnym mandatem w wysokości 2500 zł. W sumie więc nieodpowiedzialna rowerzystka ma do zapłacenia 5000 zł kary.
