Jechała rowerem bez świateł po chodniku. W organizmie miała prawie 3 promile

Sławieńscy policjanci na jednej z ulic miasta zauważyli rowerzystkę, która jechała chodnikiem bez obowiązkowego oświetlenia. Postanowili więc zatrzymać kobietę do kontroli drogowej, żeby zwrócić jej uwagę na brak wymaganego wyposażenia, ale okazało się, że kobieta nie tylko z tego powodu nie powinna siadać na jednoślad.

Po zatrzymaniu policjanci zauważyli, że 47-latka miała wyraźne trudności z utrzymaniem równowagi.

- Mundurowi postanowili skontrolowali jej stan trzeźwości i szybko okazało się, że mieszkanka gminy Sławno miała w swoim organizmie prawie 3 promile alkoholu. Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości, kobieta została ukarana mandatem karnym w wysokości 2500 złotych - relacjonuje asp. szt. Kinga Warczak z Komedy Powiatowej Policji w Sławnie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba kierująca rowerem w stanie po użyciu alkoholu może zostać ukarana mandatem w wysokości 1000 tysiąca złotych. W przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości kara jest jeszcze wyższa. Wysokość mandatu dla sprawcy tego wykroczenia wynosi 2500 złotych.

