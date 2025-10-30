Czwartek, 30 października 2025 r. 
REKLAMA 11 szczecin
REKLAMA

Jechała rowerem bez świateł po chodniku. W organizmie miała prawie 3 promile

Data publikacji: 29 października 2025 r. 09:58
Ostatnia aktualizacja: 29 października 2025 r. 15:50
Jechała rowerem bez świateł po chodniku. W organizmie miała prawie 3 promile
Fot. KPP w Sławnie  

Sławieńscy policjanci na jednej z ulic miasta zauważyli rowerzystkę, która jechała chodnikiem bez obowiązkowego oświetlenia. Postanowili więc zatrzymać kobietę do kontroli drogowej, żeby zwrócić jej uwagę na brak wymaganego wyposażenia, ale okazało się, że kobieta nie tylko z tego powodu nie powinna siadać na jednoślad.

REKLAMA

Po zatrzymaniu policjanci zauważyli, że 47-latka miała wyraźne trudności z utrzymaniem równowagi.

- Mundurowi postanowili skontrolowali jej stan trzeźwości i szybko okazało się, że mieszkanka gminy Sławno miała w swoim organizmie prawie 3 promile alkoholu. Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości, kobieta została ukarana mandatem karnym w wysokości 2500 złotych - relacjonuje asp. szt. Kinga Warczak z Komedy Powiatowej Policji w Sławnie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba kierująca rowerem w stanie po użyciu alkoholu może zostać ukarana mandatem w wysokości 1000 tysiąca złotych. W przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości kara jest jeszcze wyższa. Wysokość mandatu dla sprawcy tego wykroczenia wynosi 2500 złotych.

(k)

 

REKLAMA

Komentarze

@carter
2025-10-29 19:11:59
Czy to pytanie retoryczne czy ironiczne?
carter
2025-10-29 17:08:54
i jak tu nie szanować policji?
Uppsala
2025-10-29 15:45:11
Durnie!!!
dobrze
2025-10-29 13:41:32
Dobrze że nie rozstrzelali na miejscu. Co za idiotyczne przepisy i jeszcze durniejsze psy, żeby dawać 2,5k mandatu za jazdę rowerem w nocy po pustym chodniku. To chyba dobrze że jechała chodnikiem, nie ulicą stwarzając zagrożenie dla siebie i innych. W normalnych krajach ludzie są wręcz zachęcani przez policję do jazdy rowerem kiedy wypiją, żeby nie wsiadali do auta. U nas przy takich kretyńskich karach, nie ma co się dziwić ze pełno pijanych kierowców w samochodach. Mniejszy przypał niż rowerem

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

11 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA