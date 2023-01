Pierwszy w Świnoujściu cmentarz dla zwierząt. Otwarcie już niebawem

Na wyspach powstanie cmentarz dla zwierząt. Będzie się znajdował przy ulicy Karsiborskiej. Teren został wydzierżawiony firmie, która zajmuje się pochówkami zwierząt m.in. w Szczecinie. Pierwsze kwatery miały być gotowe w grudniu ub.r., ale prace się opóźniły. Otwarcie cmentarza planowane jest na początek lutego.

– Prace chcemy zakończyć do końca stycznia, później czekają nas odbiory techniczne, więc termin w lutym jest najbardziej prawdopodobny – usłyszeliśmy od pracownika firmy „Tęczowa Kraina” zajmującej się pochówkiem zwierząt.

Obecnie na grzebowisku trwa wydzielanie poszczególnych kwater. Docelowo tuż przy wejściu stanie jeszcze niewielkie pomieszczenie administracyjne, będzie także toaleta dla odwiedzających i dostęp do wody. Teren świnoujskiego grzebowiska ma 1700 mkw. powierzchni. Całość jest ogrodzona. Wokół posadzona została także zieleń, która będzie stanowiła dodatkowe ogrodzenie grzebowiska.

– Taki cmentarz jest bardzo potrzebny. Myślę, że wiele osób będzie chciało pochować w godny sposób swojego pupila. Zwierzęta są często traktowane jak członek rodziny i ich strata jest zawsze bardzo bolesna. Co do lokalizacji, to chyba dobry wybór, miejsce jest oddalone od centrum. Były głosy, że to za blisko cmentarza dla ludzi, ale ja myślę, że tam, u góry, jesteśmy tacy sami – mówi Beata Kastrau z Fundacji Animals Przystań Świnoujście, która opiekuje się zwierzętami.

Ile będzie kosztować pochówek? Ceny będą zróżnicowane i prawdopodobnie podobne do tych obowiązujących w Szczecinie. Pochówek małych zwierząt wyniesie około 200 zł, a większych ok. 300 zł. Jeżeli ktoś zdecyduje się na indywidualne miejsce spoczynku psa lub kota musi się liczyć z wydatkiem ok. 500 zł. ©℗

(rad)