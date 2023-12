Dokumenty urzędowe: bez kolejek i o każdej porze. Urzędomat stanie również w Szczecinie?

Pierwszy pilotażowy urzędomat, na początek służący wydawaniu dowodów rejestracyjnych, stanął w Poznaniu. Kolejne mogłyby się pojawić również w Szczecinie: przy pl. Armii Krajowej oraz przy ul. Rydla. Fot. UM Poznań

Żaden urząd nie jest otwarty 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu. Za wyjątkiem… urzędomatu. Pierwszy w Polsce już stanął w Poznaniu. Czy również Szczecin znajdzie się w awangardzie tego rodzaju innowacji urzędowych?

Wygląda i działa na podobnej zasadzie jak paczkomat. Tyle że zamiast zamówionych przesyłek wydaje dowody rejestracyjne. Pierwszy tego rodzaju urzędomat stanął - pod koniec listopada - przy Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych w Poznaniu (ul. Gronowa).

- Petent podczas składania wniosku ma możliwość wyboru, czy chce odebrać dowód rejestracyjny w okienku, czy z urzędomatu. Ta druga forma ma tę przewagę, że odbioru można dokonać poza godzinami pracy wydziału i nie trzeba umawiać się na wizytę: urzędomat działa 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu - zalety pilotażowego rozwiązania wyjaśnia WSPiUK w Poznaniu. - Kiedy gotowy dokument dotrze do urzędu, pracownicy wkładają go do urzędomatu. Mieszkaniec na podany numer telefonu otrzymuje SMS z kodem PIN do otwarcia skrytki. W urzędomacie dowód na odbiór oczekuje przez 48 godzin.

Rozwiązanie zastosowane w Poznaniu ma charakter pilotażowy. Jeżeli się sprawdzi, poznański magistrat będzie rozważał rozszerzenie katalogu dokumentów, które również za pośrednictwem urzędomatu będą mogły trafiać do mieszkańców.

- Z dużym prawdopodobieństwem ten typ urządzenia sprawdzi się równie dobrze jak sieć paczkomatów, które już od dawna są codziennością w przestrzeni miast, stając się skuteczną konkurencją dla poczty czy firm kurierskich. Jak odbiór przesyłek już nie wiąże się ze stratą czasu w pocztowych kolejkach, tak odbiór dokumentów urzędowych może przestać kojarzyć się z długim oczekiwaniem pod urzędowym „okienkiem" - uważa radny Andrzej Radziwinowicz (Koalicja Obywatelska). - Urzędomat może skutecznie zmniejszyć kolejki petentów i zmniejszyć obciążenie obowiązkami urzędników. Dlatego zapytałem w interpelacji, czy również Szczecin mógłby w ramach Biura Obsługi Interesantów wprowadzić ten typ urządzenia.

Okazuje się, że szczeciński magistrat bacznie przygląda się innowacyjnemu urzędomatowi, jaki funkcjonuje w Poznaniu.

- Wraz z pozostałymi wydziałami w Polsce, które odpowiadają za sprawy z zakresu rejestracji pojazdów, pozostajemy w ścisłym kontakcie z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych w Poznaniu, przy budynku którego prowadzone jest pilotażowe uruchomienie „urzędomatu". Zebrane doświadczenia pozwolą określić, czy i w jakim zakresie ta formuła doręczania dokumentów się sprawdzi - twierdzi Ryszard Słoka, sekretarz miasta. - W przypadku pozytywnych opinii oraz po uzyskaniu niezbędnych zgód i przede wszystkim zapewnieniu środków finansowych, będzie można rozważyć możliwość wdrożenia „urzędomatów" również w naszym mieście.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 18.12.2023 r.

Arleta NALEWAJKO