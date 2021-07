Pierwszy etap Regat Bałtyckich rozpoczęty. Żaglowce płyną do Szczecina

Pięćset mil morskich i tylko dwanaście dni na dopłynięcie do Szczecina. Pierwszy etap Regat Bałtyckich właśnie się rozpoczął. Żaglowce wypłynęły z Tallina i kierują się do litewskiej Kłajpedy.

Regaty na Bałtyku to jedne z najchętniej wybieranych wydarzeń przez wielkie żaglowce. Mimo odwołania regat the Tall Ships Races 2021, trzy porty - Tallinn, Kłajpeda i Szczecin – postanowiły połączyć siły i wspólnie zorganizować Regaty Bałtyckie 2021.

Start Regat Bałtyckich został połączony z estońskim świętem - SAIL Tallinn x The All Ships Races Tallinn 2021. Przez cały weekend żaglowce uczestniczące w wyścigu mogły korzystać z gościnności tallińskiego portu i brać udział w wydarzeniach organizowanych na lądzie. Gospodarze zadbali także o spotkania z kapitanami i załogami. W niedzielne popołudnie, uformowane w widowiskową paradę jednostki opuściły estoński port, by w kolejny weekend dobić do Kłajpedy, gdzie rozpocznie się drugi etap Regat. W litewskiej stolicy załogi będą uczestniczyć w Klaipéda Sea Festival 2021.

Wśród żaglowców płynących do Szczecina znajdują się m.in. Shtandart, Brabander, Fryderyk Chopin, Pogoria czy Zawisza Czarny. W regatach nie zabrakło także naszego Daru Szczecina z granatowo-bordową reprezentacją.

Już od czwartku, 29 lipca będzie można wypatrywać na horyzoncie żaglowców, które zakończą Regaty Bałtyckie w Szczecinie i zagoszczą na wydarzeniu Żagle 2021.

