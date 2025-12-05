Pierwszy asfalt na Trasie Północnej

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Na budowie III etapu Trasy Północnej zakończono układanie mas bitumicznych na jednej z jezdni, na odcinku od ulicy Łącznej. Prace prowadzone były po wcześniejszym przygotowaniu podbudów pod konstrukcję jezdni oraz ułożeniu warstwy wiążącej na zagęszczonym kruszywie.

Na pozostałych fragmentach budowy prowadzone są dalsze roboty: uciąglanie nasypów, układanie krawężników oraz wykonywanie podbudów kolejnych odcinków jezdni. Trwają również roboty mostowe przy dwóch przepustach, obejmujące pogrążanie ścianek szczelnych i wykonywanie wykopów.

Ekipy realizują budowę sieci gazowych i wodociągowych oraz odcinków kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Teletechnicy zabezpieczają infrastrukturę kablową. Na skrzyżowaniu Królewskiego – Łączna montowana jest instalacja pod sygnalizację świetlną.

(K)

