Tu się pracuje. Nie wchodź, nie wjeżdżaj! [GALERIA]

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Trwa budowa Trasy Północnej, ważnej drogi, która ma poprawić dojazd do północnych dzielnic Szczecina i tamtejszych terenów przemysłowych. Prace postępują. Jednak utrudniają je… osoby postronne pojawiające się na placu budowy: pieszo, rowerem, a nawet quadem. W ten sposób nie tylko przeszkadzają, ale przede wszystkim narażają własne zdrowie i życie.

Na placu budowy III etapu Trasy Północnej widać już efekty prac. Wykonywane są nasypy, trwa wymiana gruntu.

– Przy jednym z odcinków widać już imponującą konstrukcję przepustu wykonaną ze stali i prefabrykowanych betonowych elementów – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji. – Równolegle prowadzone są roboty instalacyjne – pod przyszłą drogą biegną już odcinki kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych, montowane są rury ciśnieniowe wodociągu i polietylenowe rurociągi gazowe. Do tego dochodzi montaż przewodów oświetleniowych i teletechnicznych, które w przyszłości pozwolą na inteligentne sterowanie ruchem i oświetleniem.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy to budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska. Drugi etap to połączenie planowanej obwodnicy Polic z układem drogowym Szczecina. Całość to nowa dwujezdniowa ulica z rondami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zatokami autobusowymi i nową zielenią.

Ponieważ na budowie pracuje ciężki sprzęt i jest to teren niebezpieczny, prowadzący tę inwestycję apelują o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

– Przy tak intensywnych pracach, gdy wokół pracuje ciężki sprzęt – koparki, walce, dźwigi – każdy nieuprawniony wjazd lub wejście na teren budowy to ogromne ryzyko – zaznacza Piotr Zieliński. – Niestety, niemal codziennie na placu robót pojawiają się osoby postronne: piesi, rowerzyści, użytkownicy hulajnóg, a nawet quadów. Często są to osoby nieletnie. Takie zachowanie to igranie z życiem – operatorzy maszyn mają ograniczone pole widzenia, a w strefie prac jedno nieprzemyślane wejście może skończyć się tragedią. Apelujemy do wszystkich: nie wchodźcie i nie wjeżdżajcie na teren budowy! Dla własnego bezpieczeństwa korzystajcie z wyznaczonych tras i przejść przygotowanych przez wykonawcę inwestycji.

Wykonawcą jest firma STRABAG Sp. z o.o. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Cała inwestycja ma kosztować ponad 189 milionów złotych. ©℗

(sag)