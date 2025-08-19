Wtorek, 19 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 20 szczecin
REKLAMA

Tu się pracuje. Nie wchodź, nie wjeżdżaj! [GALERIA]

Data publikacji: 19 sierpnia 2025 r. 14:18
Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2025 r. 14:18
Tu się pracuje. Nie wchodź, nie wjeżdżaj!
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie  

Trwa budowa Trasy Północnej, ważnej drogi, która ma poprawić dojazd do północnych dzielnic Szczecina i tamtejszych terenów przemysłowych. Prace postępują. Jednak utrudniają je… osoby postronne pojawiające się na placu budowy: pieszo, rowerem, a nawet quadem. W ten sposób nie tylko przeszkadzają, ale przede wszystkim narażają własne zdrowie i życie.

Na placu budowy III etapu Trasy Północnej widać już efekty prac. Wykonywane są nasypy, trwa wymiana gruntu.

– Przy jednym z odcinków widać już imponującą konstrukcję przepustu wykonaną ze stali i prefabrykowanych betonowych elementów – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji. – Równolegle prowadzone są roboty instalacyjne – pod przyszłą drogą biegną już odcinki kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych, montowane są rury ciśnieniowe wodociągu i polietylenowe rurociągi gazowe. Do tego dochodzi montaż przewodów oświetleniowych i teletechnicznych, które w przyszłości pozwolą na inteligentne sterowanie ruchem i oświetleniem.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy to budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska. Drugi etap to połączenie planowanej obwodnicy Polic z układem drogowym Szczecina. Całość to nowa dwujezdniowa ulica z rondami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zatokami autobusowymi i nową zielenią.

Ponieważ na budowie pracuje ciężki sprzęt i jest to teren niebezpieczny, prowadzący tę inwestycję apelują o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

– Przy tak intensywnych pracach, gdy wokół pracuje ciężki sprzęt – koparki, walce, dźwigi – każdy nieuprawniony wjazd lub wejście na teren budowy to ogromne ryzyko – zaznacza Piotr Zieliński. – Niestety, niemal codziennie na placu robót pojawiają się osoby postronne: piesi, rowerzyści, użytkownicy hulajnóg, a nawet quadów. Często są to osoby nieletnie. Takie zachowanie to igranie z życiem – operatorzy maszyn mają ograniczone pole widzenia, a w strefie prac jedno nieprzemyślane wejście może skończyć się tragedią. Apelujemy do wszystkich: nie wchodźcie i nie wjeżdżajcie na teren budowy! Dla własnego bezpieczeństwa korzystajcie z wyznaczonych tras i przejść przygotowanych przez wykonawcę inwestycji.

Wykonawcą jest firma STRABAG Sp. z o.o. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Cała inwestycja ma kosztować ponad 189 milionów złotych. ©℗

(sag)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

ddk
2025-08-19 17:30:06
Nie krzycz do mnie pismaku.
kibicuję im
2025-08-19 16:56:53
sam jestem osobą postronną .Sądzę że jak szybko się uwiną na odcinku łączna-ostoi zagórskiego to jakieś 800 m , to problem się rozwiąże , bo na tym odcinku jest największy ruch nieuprawnionych.Pozdrawiam miłe panie z budowy.
Potrzebny ten
2025-08-19 16:11:51
artykuł. Sam chciałem tam iść z kijkami, aby z bliska zobaczyć postępy prac! Nie można być takim ciekawym , bo się dostaje kociej mordki .
znaczy się
2025-08-19 15:50:37
znaczy się plac budowy jest źle zabezpieczony? co na to nadzór budowlany?
nasypy
2025-08-19 14:25:28
A najśmieszniejsze jest to, że te nasypy już tam były, bo usypano je lata temu, i porzucono. Teraz od nowa wymyślają koło, bo pozwolili na lata degradacji tego, co już zostało zrobione. Na szczęście ten wykonawca to porządna firma, więc wierzę że wiedzą co robią.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

20 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję