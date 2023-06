Pierwsze Abramsy są już w Polsce. Przypłynęły do Szczecina [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

Do portu Szczecin-Świnoujście przypłynął statek z czternastoma amerykańskimi czołgami Abrams. Mają zastąpić wozy bojowe, które przekazaliśmy broniącej się przed agresją Rosji Ukrainie. Egzemplarze, dla których Szczecin jest pierwszym polskim przystankiem, wycofano z armii USA, a potem wyremontowano i przystosowano do potrzeb polskich sił zbrojnych.

- W kwietniu ubiegłego roku i w styczniu tego roku podpisałem umowy z naszym amerykańskim partnerem dotyczące pozyskania dla Wojska Polskiego 366 czołgów Abrams - mówił w środę podczas briefingu prasowego w porcie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. - Dziś na polskiej ziemi pierwsze egzemplarze już są. To jest ważny dzień w historii Wojska Polskiego, to jest ważny dzień w historii współpracy polsko-amerykańskiej.

"Zapora nie do przebicia"

Minister zwrócił uwagę, że polscy czołgiści są dobrze przygotowani do obsługiwania amerykańskich maszyn, bo skończyli już specjalistyczne szkolenia. Brali udział w "Akademii Abrams" z wojskami lądowymi USA. Ta nowa broń ma stanowić, zdaniem szefa MON, "zaporę nie do przebicia" i zamknąć tzw. bramę brzeską, czyli równinę ciągnącą się od wschodu do Wisły.

- Naszym zadaniem jest zamknięcie tej bramy i odstraszenie agresora, spowodowanie, żeby agresor nie wtargnął na ziemię polską - tłumaczył Mariusz Błaszczak. - To jest inne podejście niż to, które było do 2015 roku. Ci, którzy rządzili do 2015 roku, likwidowali jednostki wojskowe na wschód od Wisły. Od 2015 roku przyjęliśmy zasadę, że ani skrawek polskiej ziemi nie może być oddany nieprzyjacielowi. Abramsy to najlepsze czołgi na świecie. Nie każde państwo może nimi dysponować. Polska jest pierwszym krajem na świecie po USA, który będzie dysponował czołgami Abrams w najnowszej wersji. Pierwsze dostawa czołgów w najnowszej wersji nastąpi już w przyszłym roku.

Według ministra dostarczenie naszemu krajowi Abramsów pokazuje siłę sojuszu polsko - amerykańskiego, który służy nie tylko bezpieczeństwu Polski, ale także bezpieczeństwu wschodniej flanki NATO i całego wolnego świata. W czasie, gdy mamy za wschodnią granicą wojnę, to fundamentalna sprawa.

Ile czołgów Abrams trafi do Polski?

Czternaście czołgów to jedna kompania. W tym roku będą jeszcze dostarczone dwie kolejne kompanie - i tak powstanie batalion.

Czołgi M1A1 Abrams wejdą na wyposażenie 18 Dywizji Zmechanizowanej. Podobnie jak zakontraktowane w kwietniu 2022 r. 250 czołgów M1A2 SEP v.3 Abrams.

W 2022 r. na podstawie odrębnego porozumienia Armia Stanów Zjednoczonych przekazała 28 czołgów M1A2 SEP v.2 Abrams wraz z instruktorami - do szkolenia polskich załóg w ramach Akademii ABRAMS, uruchomionej w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

To nie wszystkie zmiany w polskiej armii. Jak wcześniej informował minister Błaszczak, polscy piloci zakończyli szkolenie w Korei Południowej na samolotach FA-50. W tym roku do brygady kawalerii powietrznej z Piotrkowa Trybunalskiego trafią śmigłowce Aw-149 wyprodukowane Świdniku. Od przyszłego roku nasze wojsko ma dysponować samolotami F-35. ©℗

Alan Sasinowski