Pieniądze na wąskotorówkę

Pozyskane pieniądze przeznaczone zostaną na naprawę kolejowej infrastruktury. Fot. archiwum/Artur BAKAJ

Koszalińska wąskotorówka to jedna z nielicznych tego typu atrakcji, która została uratowana od zapomnienia dzięki pasjonatom kolejnictwa.

REKLAMA

O zabytkową linię, która ma obecnie charakter wyłącznie turystyczny, dba Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. To jego działacze z wielkim zaangażowaniem starają się nie tylko o utrzymanie lokomotyw, wagonów i infrastruktury, ale także o pieniądze potrzebne na ten cel. W ratowanie wąskotorówki włączają się samorządy, które zdają sobie sprawę z jej promocyjnego wymiaru. Gmina Manowo otrzymała właśnie 150 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na remont 100-metrowego fragmentu torowiska łączącego Manowo z Boninem. Za te pieniądze zdemontowane najpierw zostaną szyny wraz z podkładami, następnie usunięta będzie stara warstwa tłucznia, a finalnie usypana ma zostać nowa warstwa i montaż toru. Nie będzie to jedyny krok w stronę utrzymania dobrej kondycji wąskotorowej infrastruktury. Zadbać o nią chce również koszaliński samorząd, który ostatnio złożył wniosek o unijne dofinansowanie o naprawę torów i rozjazdów w obrębie miasta. Projekt zakłada realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmie swym zakresem także przebudowę rozjazdów, a także naprawę peronów i modernizację przejazdów kolejowych.

W ubiegłym roku koszalińska wąskotorówka przewiozła ponad 20 tys. pasażerów. ©℗

(pw)

REKLAMA