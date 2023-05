Pieniądze i polityka. Poseł pyta, wiceprezes odpowiada

- Pisowcy obsiedli spółki Skarbu Państwa i doją bez opamiętania – mówił poseł Marchewka. Fot. Ryszard PAKIESER

Rekordowo wysokim pensjom działaczy PiS w spółkach Skarbu Państwa poświęcona była czwartkowa konferencja prasowa posła Arkadiusza Marchewki (PO). Towarzyszyli mu radni Koalicji Obywatelskiej zasiadający w Radzie Miasta Szczecin.

Nieprzypadkowo konferencję zwołano pod Punktem Obsługi Klienta Enea w Szczecinie, mieszczącym się przy al. Wojska Polskiego 74. To właśnie we władzach firmy Enea zasiada Marcin Pawlicki, gdzie jest wiceprezesem Zarządu ds. Operacyjnych.

- Pisowcy obsiedli spółki Skarbu Państwa i doją bez opamiętania – stwierdził we wstępie poseł Arkadiusz Marchewka. – Pan Pawlicki, szczeciński radny, jest tego najlepszym przykładem! Z jego oświadczenia majątkowego wynika, że w ubiegłym roku zarobił prawie 1 143 000 złotych. I to jest skandaliczne, że osoby będące politycznymi nominatami zarabiają tak ogromne pieniądze! I to w czasie, gdy zwykli Polacy zmagają się z ogromną drożyzną.

Wchodzącym do budynku Enei wręczano w tym czasie ulotki, na których widoczna była podobizna Marcina Pawlickiego oraz w tle premiera Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego stojącego na czele Prawa i Sprawiedliwości, partii na rzecz której w grudniu zeszłego roku Marcin Pawlicki dokonał darowizny w wysokości 42 450,00 złotych.

- Nauczyciel rozpoczynający pracę zarabia minimum 3600 złotych - mówiła radna Urszula Pańka (KO). – Nauczyciel dyplomowany ze stażem 20 lat zarabia 4500 złotych. Jeśli chcemy mieć dobrze wyedukowane społeczeństwo, to musimy dobrze dzielić wspólne pieniądze. Niech pan Pawlicki zarabia miliony, ale z własnym kapitałem, a nie naszym.

Pod Punktem Obsługi Klienta Enea był także obecny radny Marcin Biskupski, który odniósł się do sytuacji z ubiegłego roku, gdy zdenerwowany wiceprezes Enei wołał do niego podczas sesji Rady Miasta Szczecin, że ten pracuje „Für Deutschland!”.

– To ja dzisiaj odpowiem panu Pawlickiemu, że on pracuje „Für das Geld!” – stwierdził radny Biskupski.

Poseł Marchewka zapowiedział, że będzie się domagał: – Po pierwsze – od Marcina Pawlickiego złożenia dymisji, bo to jest nieprzyzwoite, aby w czasie, gdy mamy do czynienia z tak wielką drożyzną, „kroił” spółki Skarbu Państwa – mówił. – Po drugie – zwrócę się z interwencją poselską do Enei i będę oczekiwał odpowiedzi na pytanie, skąd tak wielkie zarobki? Ktoś musiał taką decyzję podjąć i na jakiejś podstawie.

Udało nam się skontaktować z Marcinem Pawlickim, który w tej sprawie nadesłał poniższe oświadczenie.

„Platforma Obywatelska po raz kolejny pokazuje szczyty swojej hipokryzji. W regionie mamy tego najlepszy przykład jak radni KO, którzy tak krzyczą o zarobkach osób z PiS i pozują sobie z tabliczkami, sami są pozatrudniani na bardzo dobrze płatnych stanowiskach np. w Urzędzie Marszałkowskim, czy też jednostkach mu podległych. Jak dobrze wiemy swoich kolegów i koleżanki zatrudnia Przewodniczący Regionu Zachodniopomorskiego Platformy Obywatelskiej Olgierd Geblewicz. Czy są to tacy specjaliści i eksperci? Czy mają jakieś wybitne kompetencje? Mam do tego wątpliwości, patrząc na to, jak pracują w Radzie Miasta, na komisjach, czy sesjach. Platforma Obywatelska powinna zacząć apelować do siebie, bo ewidentnie widać, że urząd marszałkowski, który powinien być apolityczny jest niestety zalany przez osoby związane z Platformą Obywatelską, SLD, czy PSL. Tam znajdzie się co najmniej kilkadziesiąt nazwisk, które mają historię polityczną lub nadal aktywnie działają pod szyldami partyjnymi. Mieszkańcy mogą mieć wątpliwości w takiej sytuacji, czy są sprawiedliwie i rzetelnie traktowani przez urzędników”. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI