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Pielgrzymi na dwóch kółkach wyruszyli ze Szczecina na Jasną Górę [GALERIA]

Data publikacji: 06 lipca 2026 r. 12:50
Ostatnia aktualizacja: 06 lipca 2026 r. 12:51
Pielgrzymi na dwóch kółkach wyruszyli ze Szczecina na Jasną Górę
Fot. Czytelnik  

Uczestnicy Szczecińskiej Rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę w poniedziałek, 6 lipca, wyjechali z miasta w pierwszy etap swojej podróży.

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Najpierw była modlitwa na Jasnych Błoniach przed pomnikiem Papieża Jana Pawła II, a później msza w szczecińskiej katedrze pod przewodnictwem biskupa Henryka Wejmana, który pobłogosławił uczestników pielgrzymki i poświęcił ich rowery.

Po krótkim postoju w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, gdzie dojechali kolejni uczestnicy, pielgrzymi na rowerach wyjechali ze Szczecina. Pierwszy etap ich pielgrzymki zakończy się dziś w Barlinku. Jechać będą przez siedem dni, pokonując codziennie od 75 do 103 kilometrów. Do Częstochowy mają dotrzeć w niedzielę 12 lipca.

Rowerowe pielgrzymki ze Szczecina na Jasną Górę mają już swoją blisko 35-letnią tradycję, gdyż pierwsza z nich odbyła się w 1992 r.

(k)

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