Piątek bez samochodu. Bezpłatna komunikacja i rower miejski

W piątek komunikacja miejska będzie bezpłatna. Fot. Sylwia DUDEK

Piątek, 22 września, to już tradycyjnie Europejski Dzień bez Samochodu. W Szczecinie, który nie radzi sobie z komunikacją miejską, obchody od dawna nie wiążą się z innymi atrakcjami, choć jeszcze kilka lat temu było to praktykowane. Miasto jednak stara się, by chociaż symbolicznie uczcić to święto.

- W związku z obchodami Europejskiego Dnia Bez Samochodu, w dniu 22 września pasażerowie autobusów i tramwajów kursujących na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie będą zwolnieni z opłat za przejazdy - informuje Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. - W pojazdach komunikacji miejskiej zostaną zablokowane kasowniki oraz biletomaty.

Ale to nie jest jedyne udogodnienie. W ten piątek można także na preferencyjnych zasadach skorzystać z roweru miejskiego.

- Posiadacze aktywnego konta BikeS otrzymają w prezencie 60 minut gratis - mówi Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. - Dotyczy to także osób z wykupionym abonamentem. Bonus będzie dostępny 22 września przez całą dobę.

W piątek bezpłatne będą również przejazdy Komunikacją Autobusową w Świnoujściu. Dotyczy to wszystkich linii.

- Zachęcamy do pozostawienia auta na parkingu i przejazdów miejskimi autobusami - mówi Jarosław Jaz z Urzędu Miasta w Świnoujściu.

