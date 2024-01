Pękające rury to dziś rzadkość

Rok 1993 - jak jest zima, to musi pękać rura. Fot. Dariusz R. JANOWSKI

„Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno, tak? Pani kierowniczko, takie jest odwieczne prawo natury!” - mówił palacz w kotłowni w słynnej scenie z kultowego filmu „Miś” w reż. Stanisława Barei. Trawestując słowa palacza możemy powiedzieć, że jak jest zima, to muszą pękać rury.

Okazuje się, że pękające z zimna rury to dziś wyjątkowa rzadkość. Ma to związek z faktem, że zmieniły się technologie i materiały, z których wykonane są rury. Ale najważniejsze jest to, że tzw. czynnik atmosferyczny też się zmienił, bo zimy są coraz łagodniejsze.

Na naszym zdjęciu z roku 1993 widać ekipę usuwającą awarię pękniętej rury. Widać też kłęby buchającej spod ziemi pary. Takie sytuacje nie dziwiły w mieście. Nie były może zbyt powszechne, ale na pewno też nie należały do rzadkości.

Oba zdjęcia dzieli 30 lat. Warto zwrócić uwagę na różnego rodzaju szczegóły widoczne w tle. Na czarno-białym zdjęciu widać w oddali budynek ZPO „Odra” i kawałek dalej Teatr Lalek „Pleciuga” - po prawej stronie fragment olbrzymiej reklamy papierosów „Marlboro”.

Na nowszym zdjęciu widać już Centrum Handlowe „Kaskada”, które postawiono w miejsce budynków „Odry” i „Pleciugi” oraz po spalonej „Kaskadzie”. Chodnik też jakby jakiś inny, równiejszy...

Krzysztof ŻURAWSKI