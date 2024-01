Trudne warunki na drogach. Policjanci apelują o rozwagę i ostrożność

Fot. Anna Gniazdowska

W związku ze zmianą aury szczecińscy policjanci apelują do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Śnieg nie ułatwia jazdy. Pogarszające się warunki znacznie wydłużając drogę hamowania, co może prowadzić do kolizji i wypadków drogowych.

Zmiana aury wymusza zmianę techniki prowadzenia pojazdu. Niestety wielu kierowców o tym zapomina.

- Opady śniegu, mgła, wcześnie zapadający zmrok ograniczają widoczność na drodze - przypominają policjanci. - Mokra, śliska jezdnia, w wielu miejsca oblodzona i zalegające na drogach błoto pośniegowe też nie sprzyjają kierującym. W takich warunkach, kiedy śliska nawierzchnia wydłuża drogę hamowania, nietrudno o kolizje.

Warto pamiętać, że w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza powinniśmy włączyć światła mijania, a jeśli widoczność ograniczona jest do mniej niż 50 m, należy włączyć tylne światła przeciwmgłowe – zwróćmy uwagę czy nie poruszamy się na światłach do jazdy dziennej przy zmniejszonej przejrzystości powietrza- takie środki bezpieczeństwa mogą uratować życie nie tylko nam, ale także innym użytkownikom dróg.

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości oraz niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu to jedne z najczęstszych przyczyn wypadków. Jeżeli jest mgła lub intensywne opady deszczu, śniegu oraz duże natężenie ruchu na drodze, należy zwolnić do prędkości pozwalającej kierowcy kontrolować sytuację na drodze.

Każdy pojazd, który uczestniczy w ruchu, musi być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących i innym uczestnikom ruchu. Kierowca powinien mieć zapewnione odpowiednie pole widzenia. Szyby i lusterka muszą być odśnieżone, oczyszczone z lodu i innych zabrudzeń. Zabrudzone i oblepione śniegiem nie może być także oświetlenie zewnętrzne pojazdu oraz tablice rejestracyjne. Śnieg zalegający również na dachu samochodu, pokrywie silnika, czy pokrywie bagażnika, stwarza realne zagrożenie dla innych kierowców.

Szczególnie zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego w okresie zimowym są piesi.

- Ciemne ubrania, kaptury i parasole utrudniają oraz ograniczają widoczność - zwraca uwagę policja. - Należy również pamiętać, że piesi, niezależnie od wieku, poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

(gan)