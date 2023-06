Pedofil w rękach policji. Niedawno wyszedł na wolność

Fot. Sylwia DUDEK

Białogardzcy policjanci zatrzymali we wsi Karścino 32-letniego mężczyznę podejrzanego o pedofilię. Zbigniew Z. niedawno wyszedł na wolność. W więzieniu spędził rok za pedofilię, której dopuścił się w niedalekiej przeszłości.

Tym razem znów nie był w stanie powstrzymać się przed popełnieniem podobnego przestępstwa. Tak twierdzą łowcy pedofili, którzy dowiedzieli się o internetowej działalności 32-latka i doprowadzili do zatrzymania go przez mundurowych. Mężczyzna nie tylko rozsyłał hurtowo zdjęcia roznegliżowanych dziewczynek, ale również nawiązywał kontakt z 11- i 12-latkami. Proponował im zakupy i dążył do pozyskania od nich ich bielizny. W trakcie internetowych „pogawędek” fantazjował o miłości francuskiej, obiecując szczegółowy instruktaż w czasie spotkania.

– Namawiał też swoje rozmówczynie do wysyłania rozbieranych zdjęć. Demonstrował na fotografiach, jaką pozę mają przybrać. Dodawał, że kocha i pytał, czy również są w nim zakochane. Chciał być ich chłopakiem – zdradzają swoje ustalenia łowcy.

Mężczyzna za pośrednictwem komunikatora pisał wytypowanej przez siebie ofierze, co chciałby z nią zrobić w łóżku. Obiecywał przy tym, że będzie delikatny i że „skończy na jej twarzy”.

Pedofil nakazywał dziewczynkom, aby kasowały treść prowadzonych z nim rozmów. Zapewniał jednak, że w każdej chwili będą mogły oglądać to, co im przesyłał. A były to między innymi zdjęcia jego własnego przyrodzenia.

Łowcy pedofili działający w ramach fundacji ECPU Polska opublikowali na swoim profilu facebookowym film z zarejestrowaną rozmową z mężczyzną, który przyznaje się do prowadzenia korespondencji o podłożu seksualnym z dziećmi.

Białogardzcy policjanci potwierdzają, że w sobotę doszło do zatrzymania 32-letniego Zbigniewa Z. Mężczyzna, który trafił do policyjnego aresztu, usłyszał już zarzuty. Zgodnie z art. 200 Kodeksu karnego grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. ©℗

(pw)