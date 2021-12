Patrol wytropił wypalaczy kabli. Zamiast zarobić, stracili

Emiterami trującego dymu są nie tylko śmieci spalane w domowych piecach – zwraca uwagę szczecińska Straż Miejska. Termiczne przekształcanie odpadów odbywa się czasami w ustronnym miejscu, ukrytym przed ludzkimi oczami. Jak się jednak okazuje, niezbyt skutecznie. Na szczęście dla strażników miejskich, na zgubę tych, którzy się takiego procederu dopuszczają.

Kilka dni temu podczas wspólnej służby patrolowej strażnik miejski z Referatu Wodnego wraz z funkcjonariuszem policji pływali po szczecińskich akwenach. Patrolowali m.in. Międzyodrze.

– Na wysokości ulicy Krygiera, przed Dziewokliczem, zauważyli od strony wody unoszący się ciemny dym – relacjonuje Joanna Wojtach, rzeczniczka SM w Szczecinie. – Dopłynęli motorówką w bezpieczne miejsce i wyszli na ląd, kierując się w stronę kłębowiska dymu. I znaleźli: trzech mężczyzn, ciężarówkę z wypalonymi już z otulin kablami i dopalające się ognisko z ostatnim „wsadem”. Panowie, którzy na co dzień pracują w firmie zajmującej się m.in. wymianą okablowania, przez dłuższy czas zbierali i składowali to, co pozostawało im z robót. Z rozbrajającą szczerością oznajmili, że są to ich odzyskane przewody, które powinny być zutylizowane, ale co się miały zmarnować? Po wypaleniu kabli na tzw. odzysk liczyli na spory zarobek.

Zamiast zarobić, stracili. Wszyscy trzej mężczyźni otrzymali mandaty karne najwyższej możliwej wysokości za popełnienie wykroczenia z art. 191 Ustawy o odpadach.

(Ksz)