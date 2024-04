Paszportowa sobota w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

fot. Ryszard Pakieser

W sobotę 20 kwietnia Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie zaprasza zainteresowanych wyrobieniem lub odbiorem paszportu. Stanowiska paszportowe będą otwarte w godz. 8-15. Do urzędu można przyjść po wcześniejszej rezerwacji wizyty internetowo, a także bez umawiania się, wystarczy pobrać numerek do obsługi w urzędowym biletomacie.



Do wyrobienia paszportu nie potrzeba żadnych wniosków. Dane podajemy urzędnikowi przy okienku. Trzeba mieć ze sobą ważny dotychczasowy paszport lub dowód osobisty, kolorową fotografię o wymiarach 3,5x4,5 cm oraz dowód opłaty (zapłacić można w kasie urzędu).



Opłata za paszport dla osoby dorosłej wynosi 140 zł. 50-procentowe ulgi przysługują m.in. uczniom, studentom, emerytom i rencistom, osobom z niepełnosprawnościami, żołnierzom i strażakom ratownikom OSP oraz posiadaczom Karty Dużej Rodziny. Za paszport nie płacą osoby, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat.



Kolejna paszportowa sobota planowana jest na 18 maja. (K)