Parkowanie na gałęziach. Od listopada miejsce zajęte

– To było jakoś w listopadzie – mówi pani Grażyna z ul. Włościańskiej. – Przyjechała ekipa i poobcinała gałęzie. Wszystko byłoby dobrze, ale obcięte gałęzie pozostawiono na parkingu i to w dodatku na jedynym miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.

Komentarze

Simca 2024-01-05 12:38:04 Podobna sytuacja miała miejsce obok mojej nieruchomości na północy Szczecina. Ekipa z zakładów energetycznych obcięła gałęzie z drzewa pod linią elektryczną. Gałęzie porzucili pod moją posesją, gdzie leżały ok. 2 tygodnie. W końcu zgłosiłem tych bałaganiarzy do straży miejskiej, powiedzieli, że sprawę załatwią. Zgadnijcie jak załatwili? Efekt - przeniosłem gałęzie na inne zielone tereny miasta, gdzie leżą do dziś.

gee 2024-01-05 11:59:32 Szanowna redakcjo, jak już nie macie tematów o czym pisać, że piszecie o gałązkach na jednym miejscu parkingowym na obrzeżach Szczecina, to może napiszcie co się stało z przetargiem na II etap DK13 Siadło Dolne - Węzeł Zachód. To jednocześnie pierwszy odcinek Zachodniego Obejścia Szczecina. Przetarg miał się odbyć w 2023 roku i został wykreślony! To też w tematach drogowych, dotyczy nieco ważniejszego tematu dla komunikacji całego miasta. To jest temat a nie kilka gałązek...

fd 2024-01-05 11:54:43 Nie przesadzajmy! Co, gałęzie opony przegryzą? Jakaś na siłę rozdmuchana aferka

Bo to brudne miasto 2024-01-05 10:55:06 Bo to brudne miast jest po prostu... Kiedyś Szczecin był czystym miastem ale po 1990 roku to ulegało pogorszeniu i od 20 lat nic się nie poprawia - po prostu tak jest... nikomu nie zależy bo miasto nie ma głowy do tak trywialnych spraw jak porządek czy naprawa uszkodzonych chodników albo jezdni.

EKSPERT 2024-01-05 09:45:22 ładnie zielono, jeszcze obok postawić eko wiatę przystankową z zielonym daszkiem i walnąć na ścianę ekomural, a na miejscu dla niepełnosprawnych oby parkowały tylko elektryki, najlepiej Tesle!!!!!!!!