Park jakiego w Szczecinie nie było. W sumie powstanie 28 nowych zielonych przestrzeni [GALERIA]

Nowy park - zgodnie z życzeniami mieszkańców - powstał w Szczecinie przy ul. Niemcewicza. To jedna ze zwycięskich inwestycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Po czterech miesiącach prac niezagospodarowany teren zmienił się w atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu.



Podczas poniedziałkowego oficjalnego otwarcia prezydent Szczecina Piotr Krzystek zapowiedział, że takich zielonych przestrzeni w mieście powstanie wkrótce więcej.

- Otwarciem tego parku uruchamiamy projekt "Parki dla Szczecinian". Ta zielona przestrzeń wokół nas jest bardzo ważna, aby w miejskim zgiełku zyskać trochę oddechu. Kładziemy nacisk na to, aby mieszkańcom żyło się lepiej, przyjemniej, zdrowiej. Dlatego rozpoczynamy specjalny program, w którym w ciągu pięciu lat uruchomimy 28 parków o wartości prawie 120 mln zł. Każdego roku planujemy oddawać do użytku 4 - 6 takich inwestycji - mówił Piotr Krzystek.

Park przylega do boiska Szkoły Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Cyryla i Metodego. Korzystać jednak będą z niego nie tylko uczniowie, lecz również mieszkańcy okolicznych osiedli. Szczecinianie zamieszkujący tę część Niebuszewa uznali, że w pobliżu brakuje terenów zielonych i ponad rok temu wyrazili to w głosowaniu SBO. Koszt inwestycji wyniósł niecałe 2 mln złotych.

W nowym parku kieszonkowym oprócz roślin, ścieżek latarni i ławeczek znalazły się elementy zachęcające do ruchu na świeżym powietrzu. Jest zatem teren do gier zespołowych, zwłaszcza siatkówki, równoważnie i słupki do przeskakiwania, tipi oraz labirynt kulkowy. Ponadto zainstalowano elementy sensoryczne, jak leżaki siatkowe, ściankę-przytulankę oraz dźwiękowe „dance-chimes”. Całość w otoczeniu pięknych, egzotycznych krzewów pnączy i bylin.

Prace przebiegały zgodnie z planem, a było to możliwe dzięki korzystnej aurze i mimo, że jest styczeń, już teraz uczniowie i mieszkańcy mogą skorzystać z większości atrakcji.

