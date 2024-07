Pamiętajmy o pionierach. Uroczystości pod Pomnikiem Czynu Polaków

- Ten pomnik symbolizuje pokolenia Polaków, którzy budowali siłę i potęgę naszego pięknego Szczecina - mówił prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Dziś, 5 lipca, wracamy pamięcią do historii sprzed lat, do trudnego czasu, gdy Szczecin zdobyty przez Armię Czerwoną stawał się powoli polski. Był to czas trudny, bo parokrotnie pierwszy prezydent Szczecina Piotr Zaremba oddawał klucze administracji niemieckiej. Nie było wiadomo, czy Szczecin ostatecznie trafi do Polski, w końcu był po zachodniej stronie Odry. Ale 5 lipca to się udało.

@Dryja 2024-07-06 20:49:12 czyli na egzekucji Greisera robiłeś jeszcze w gacie (pieluchy) - to raczej nie możesz...

@@Dryja 2024-07-06 11:11:04 Warthegau to kraj Warty, no poznańskie po naszemu ale w 1944 to jeszcze Warthegau i tak stało na metrykach.

Hallo , hallo 2024-07-06 10:49:05 KOmuniści i złodzieje ! Cała Polska z Was się śmieje !

@ Dryja 2024-07-06 10:48:02 no jak nie jesteś ?! Trzeba było usiąść i niechby kto Ciebie ruszył ! Następnym razem siadaj ! Władze Szczecina bardzo Ciebie zapraszają ! I nic , że urodzony w Szwabowni , ale Polak jesteś ! Ty nasz , Szczeciniak , ale nie świniak jak do mnie mówią te złośliwce ze wschodu . Szczeciniak to od szczeciny = świniak ! Teraz siedzę cicho , aż będzie Stettin . Już niebawem . No, nareszcie! Nasz kanzla , nasz ordung !

Dryja 2024-07-06 09:40:06 Urodziłem się w styczniu 1944 w Warthegau, w Szczecinie od lutego 1946 r. Czy ja jestem pionierem Szczecina? Czy mógłbym usiąść na którymś z tych wolnych krzeseł?

Obserwatorka 2024-07-06 08:44:01 Smutne, że wypowiadają się osoby, które kiepsko posługują się polszczyzną, historii nie znają i nie potrafią zrozumieć rzeczywistości. Polecam powtórkę z historii i języka polskiego.

Ale jajka 2024-07-05 20:36:18 Właśnie w tej chwili niemieccy czarni aryjczycy dostali lanie od konkwistadorów z Hiszpanii. Ilu to prawdziwych blondynów o niebieskich oczach gra na euro 2024?. Jeden?. Dwa?. Już po Niemcach

fiu fiu 2024-07-05 20:08:32 Szczecin ostatecznie przypadł Polsce w 1991 roku jak rezultat zaakceptowania przez RFN i NRD porządku w Europie po 1945 roku, co ważne dalej mamy spór graniczny o przebieg granicy morskiej tak na Bałtyku jak i Zalewie Szczecińskim.

Pomnik 2024-07-05 16:48:53 Żenujące wydarzenie. Tłuste koty odgrodzenie od społeczeństwa. Komunały. Fałszowanie historii. Frazesy o wolnej Polsce i kwiaty pod komunistycznym pomnikiem.

Racjonalista 2024-07-05 16:31:28 Trochę nie racjonalnie. Kocham nasz Polski Szczecin l. Szanuję jego niemieckie dziedzictwo. Moje dzieci są już 3 pokoleniem tu urodzonym,jakby dodać dziadków pionierów to już 4 pokolenia mojej rodziny są wskroś szczecińskie. Nie mamy innej tożsamości. Z okazji urodzin polskiego Szczecina wszystkiego najlepszego dla jego mieszkańców, wszelakich narodowości (byle pracujących lub uczących się(

Marian 2024-07-05 15:13:13 Temu w jasnym kombinezonie medale pewnie wieszał jeszcze Stalin.

Po ilości krzeseł 2024-07-05 15:11:22 widać , że wielu nie chciało przyjść lub już nie doczekali dzisiejszego dnia . Scholz powiedział , że da im trochu grosza , tylko poczeka , aż nie będą mogli tego podjąć . Cwany ten komunista szwabski . Nasz TUSEK zawierzył niczym Matce Boskiej całą Polskę opiece niemieckiego ordunku . Donek , mów za siebie ! Szwaby wezmą Polskę do Wisły , a kacapy resztę za Wisłą , no bo Lwów już dawno sobie wzięli . Potrzeba takiego namiestnika jak TUSK , aby odbyło się to bez jednego wystrzału ! Brawo !

Cieszy Szczecin, ale 2024-07-05 14:59:55 długo to będzie Polskie, jak TUSK na oczach całego świata oddaje Niemcom to co Niemcy nam ukradli wcześniej ! Rząd PIS-u nie dostał należnych Polsce z programu pożyczkowego pieniędzy na odbudowę gospodarki po COVID-19 .Przyszedł Tusk , pieniądze dostał i szybko je oddał .Komu ? No, chyba Niemcom na wypłaty zasiłków dla ciabatych . Tyle kasy przytulili te nieudaczniki zbierane i już w budżet pusty ? Wie ktoś , na co wydali tyle forsy w pół roku ? Bo na biogazownie chyba nie ? Sawicki zły jest!